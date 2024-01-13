أحمد فهمي يروج لمسلسل "بين السطور" (صورة)

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أحمد جودة - القاهرة - روج الفنان أحمد فهمي لأحدث أعماله الدرامية التي ينتظره عرضها قريبًا وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

ونشر برومو "بين السطور" وعلق عليه قائلًا: "مشاعر كثير تسيطر على حاتم ما بين الندم والحب، بين السطور ابتداءً من 28 يناير على قناة MBC ومنصة شاهد".

منشور أحمد فهمي

تفاصيل مسلسل "بين السطور"

ومسلسل بين السطور بطولة أحمد فهمي، صبا مبارك، محمد علاء، من تأليف مريم نعوم ونجلاء الحديني، وإخراج وائل فرج وإنتاج عمرو إسماعيل.

وتدور أحداث مسلسل بين السطور في إطار اجتماعي ممزوج بالإثارة ويعتمد على التشويق النفسي، والعمل مكون من 30 حلقة.

بوستر مسلسل بين السطور

ويقدم أحمد فهمي دور وكيل نيابة يتجه للمحاماة، مع تطورات كثيرة في شخصيته.

موعد عرض مسلسل “بين السطور”

والجدير بالذكر أنه يبدأ عرض مسلسل "بين السطور" عبر منصة "شاهد vip" وقناة MBC وقناة on يوم 28 يناير ويعرض خمس حلقات منه في الأسبوع، ويعرض في تمام الساعة الخامسة مساءً.

بوستر آخر لمسلسل بين السطور

ما هي آخر أعمال الفنان أحمد فهمي ؟

يذكر أن آخر أعمال أحمد فهمي كان مشاركته في حكاية "الفريدو" مكونة من 10 حلقات وهي إحدى حكايات مسلسل 55 مشكلة حب، والذي حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه وردود أفعال قوية علي جميع موتقع التواصل الاجتماعي واشاد الجمهور بأداء أحمد فهمي وتأثر الجمهور مع الحكاية.

ودارت الأحداث في إطار اجتماعي وجسد أحمد فهمي دور فريد الذي يعمل شيف في إيطاليا وايت شقيق ثريا المصابة بمرض الزهايمر ويعمل على رعايتها والاهتمام بها والحفاظ على منزلها من استيلاء اشقائه.

والمسلسل مأخوذ عن كتاب "55 مشكلة حب" للدكتور مصطفى محمود، من تأليف عمرو محمود ياسين وورشته حيث شارك بتأليف وكتابة الحلقات سارة مصباح وإخراج عصام نصار، إنتاج أحمد عبد العاطي بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. من بطولة إلهام شاهين، أحمد فهمي، ندى موسى، إيمان السيد، عمر شرقي، أمير شاهين وغيرهم.