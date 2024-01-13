نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تلقيها عزاء والدتها.. لطيفة تتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت المطربة لطيفة تريند "جوجل"، وذلك بعد تلقيها عزاء والدتها مساء أمس بمسجد الشرطة بأكتوبر، حيث ظهر عليها ملامح الحزن الشديد لفقدان والدتها الحاجة فاطمة، ولم تتمالك من كتمان دموعها، فقد انهارت من البكاء خلال العزاء، وحرص عدد كبير من النجوم أصدقاءها على الحضور لمواساتها، منهم أنغام، مصطفى قمر، نادية مصطفى، كارول سماحة وزوجها رجل الأعمال وليد مصطفى، لبلبة، نبيلة عبيد، مي فاروق وخطيبها محمد العمروسي، هند صبري، دارين حداد، جومانا مراد، كندا علوش،ريم البارودي، سلوى خطاب، إيمي سالم.

أبرز الحاضرين في عزاء والدة لطيفة



كما حضر أيضًا لمواساة لطيفة وتقديم العزاء لها السفير التونسي محمد بن يوسف، وزوجته، والمخرج خيري بشارة، والمخرج جميل جميل المغازي، والمخرجة ساندرا نشأت، والفنان منذر رياحنة، ونقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، وهاني رمزي، السيناريست أيمن سلامة، كما حضر عدد كبير من الإعلاميين منهم عبداللطيف المناوي، بسمة وهبة، بوسي شلبي، ممدوح موسى، لميس الحديدي، والأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي للسينما.

تفاصيل أغنية "سحابة صيف" لـ لطيفة

وفي سياق آخر، طرحت النجمة لطيفة، مؤخرًا أغنية "سحابة صيف"، على طريقة الفيديو كليب، وهي رابع أغاني ألبومها الصيفي "لطيفة 2023"، عبر قناتها الرسمية على موقع تبادل الفيديوهات يوتيوب، وهي من كلمات محمود سليمان ووألحان عزيز الشافعي.

كلمات أغنية "سحابة صيف"

سحابة صیف وھتعدي وھتعدي

.. ونرجع تاني من تاني ولا تستغنى یوم عني وھنعدي.. ولا أنساك وتنساني.. اللي عنًدك ھو عندي.. وأنت أصلًا مخلوق عشاني.. حبیبي حبیب عمري.. أنا قدرك وفیك قدري ومھما جرى ما بينا وكان احنا أقوى من الزمان.. اللي عنًدك ھو عندي وأنت أصلًا مخلوق عشاني.