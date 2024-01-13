تامر عاشور ينافس على صدارة الأعلى مشاهدة في مصر

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 13 يناير 2024 09:31 صباحاً - تمكن تامر عاشور من تصدر قائمة الفيديوهات الاعلي مشاهدة في مصر عبر موقع يوتيوب من خلال اغنيته الجديدة “ هيجيلي موجوع ” .

واحتلت الاغنية المركز الثاني من اصل 50 مركز ، هم للاعمال الاعلي مشاهدة في مصر ، وذلك بعد طرحها بساعات .

و اقتربت أغنية “هيجيلي موجوع” لـ تامر عاشور من 900 الف مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب بعد طرحها ب 24 ساعة فقط.

وطرح المطرب تامر عاشور أغنيته الجديد هيجيلي موجوع عبر صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

والأغنية من كلمات عليم وألحان عمرو الشاذلي ومن توزيع عمرو الخضري ومهندس الصوت صقر.