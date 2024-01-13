رمضان 2024.. تفاصيل مسلسل «لانش بوكس» لـ غادة عادل

القاهرة - محمد ابراهيم - يواصل المخرج هشام الرشيدي، التحضير لمسلسله الجديد «لانش بوكس»، المقرر عرضه في دراما رمضان المقبل 2024، وهو بطولة غادة عادل، جميلة عوض، فدوى عابد، وقد ظهرن على البوسترات الخاصة بالمسلسل وهم مرتدون أقنعة، وهو الأمر الذي جعل الجمهور يتسأل عن طبيعة شخصياتهم في العمل.

تفاصيل شخصيات بطلات مسلسل «لانش بوكس»



مسلسل «لانش بوكس» تدور أحداثه في إطار من الكوميديا والفانتازيا حول ثلاثة سيدات إحداهن ربة منزل، والأخرى تعمل في سوبر ماركت، أما الثالثة فتعمل فى مستشفى، منهن اثنين شقيقتين والثالثة تربطها علاقة صداقة قوية بالاخت الصغرى، وخلال الأحداث يتعرضون للعديد من المفارقات التى تجعلهم يخوضوا مغامرات جديدة ومختلفة.

أبطال مسلسل «لانش بوكس»



مسلسل «لانش بوكس» تدور أحداثه في إطار 30 حلقة، ويشارك في بطولته بجانب غادة عادل، جميلة عوض، فدوي عابد، أحمد وفيق، المطرب شاهين، أسامة أبو العطا، عمرو رمزي، هشام إسماعيل، وهو سيناريو وحوار عمرو مدحت، وهو النسخة المصرية من المسلسل الأمريكي "Good Girls" الذي عرض منه خمسين حلقة من 2018 حتى 2021 وحقق نجاحًا كبيرًا على مستوى العالم.

مشاركة غادة عادل في مسلسل مسلسل «حالة خاصة»

وفي سياق آخر، يعرض للنجمة غادة عادل، حاليًا مسلسل «حالة خاصة» من أعمال Watch it الأصلية،وهو بطولة طه دسوقي، حسن أبو الروس، هاجر السرّاج، أحمد طارق، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على السباعي، لينا إيهاب، الطفل آدم وهدان، أدهم النحاس، تأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجنايني.