نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل انطلاق أولى حلقاته.. تعرف على قنوات ومواعيد عرض مسلسل "وبينا ميعاد 2" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تُعرض مساء اليوم أولى حلقات الجزء الثاني من مسلسل "وبينا ميعاد" بطولة الفنانة شيرين رضا وصبري فواز، عبر شاشة قنوات DMC وDMC دراما، والذي عُرض الجزء الأول منه العام الماضي وحقق نجاحًا كبيرًا وقتها، وترصد "دوت الخليج الفني" خلال السطور التالية مواعيد عرض المسلسل.

مواعيد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني علي قناة dmc

يبدأ عرض أولى حلقات مسلسل وبينا معاد الجزء الثاني اليوم، السبت عبر قناة DMC في تمام الساعة الثامنة مساءً ويستمر عرضه إلى يوم الأربعاء، ويعرض عبر قناة DMC دراما في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، ويعرض عبر منصة watch it الرقمية قبلها بيوم.

أبطال وبينا ميعاد 2

مسلسل "وبينا ميعاد 2" بطولة شيرين رضا، صبري فواز، بسمة، مدحت صالح، إيهاب فهمي، وفاء صادق، أسامة الهادي، يوسف إبراهيم، آيه سليم، هيدي كرم، أميرة أديب، تسنيم مطر، وعدد آخر من الوجوه الجديدة، المسلسل من تأليف وإخراج هاني كمال.

مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني

أحداث مسلسل وبينا ميعاد

دارت أحداث المسلسل الدرامي "وبينا ميعاد" الجزء الأول حول عائلتين مختلفتين، العائلة الأولى عائلة حسن "صبري فواز" الذي توفيت زوجته وتركت له أربعة أبناء هم علي وطاهر ومراد ومصطفى نشأوا على الديمقراطية، وعائلة نادية "شيرين رضا" التي طلقها زوجها تاركا لها أربع فتيات وهن أروى وهند وليلى ونيللي، نشأن على الكبت والديكتاتورية، وتحاول الفتيات الخروج من تحت سيطرة الأم لممارسة حياتهن العادية.