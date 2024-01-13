تامر عاشور يتصدر تريند "يوتيوب" بـ "هيجيلي موجوع"

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر النجم تامر عاشور، تريند "يوتيوب"،وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنيته الجديدة "هيجيلي موجوع"،التي طرحها يوم الخميس الماضي عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، حيث احتلت المركز الثاني في قائمة الفيديوهات الأكثر مشاهدة، وقد تخطت 700 ألف مشاهدة.

صناع أغنية "هيجيلي موجوع" لـ تامر عاشور

والأغنية من كلمات محمود عليم، ألحان عمرو الشاذلى، وتوزيع عمرو الخضري، ومكس وماستر صفر، جيتار مصطفى نصر.



كلمات أغنية هيجيلي موجوع لـ تامر عاشور



هيجيلي موجوع.. دموعه ف عينه تعبان ‎هدّيله أسبوع.. هيجي بعديها ندمان ‎هيجيلي ويشوف.. ساعتها انا ناوي على إيه ‎هيجيلي بالخوف باين ف كلامه وعينيه ‎.. هيشوف وش تاني منّي ياريت مايشوفوش ‎.. معقول لما يجي بعد أذاه ما اوجعوش ‎ده أنا ناوي لو فاق ماسيبش كلام ماقولهوش.. ‎هيغيب يروح فين فيه مين ناس راحو وماجوش.. ‎مسكين وغلبان ‎قالولي بعديك خلاص ضاع.. ‎اه ياعيني عشمان قولوله خلصانة ‎بوداع.. ‎وهيجي ويروح لكن ع الفاضي ‎ومفيش ‎الصورة بوضوح.. بقت بيموت وأنا بعيش..هيشوف وش تاني منّي ياريت ما يشوفوش.. معقول لما يجي بعد أذاه ما اوجعوش

.. ده أنا ناوي لو فاق ما سيبش كلام ما قولهوش.. هيغيب يروح فين فيه مين ناس راحو وماجوش".