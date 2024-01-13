نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. أكرم حسني يبدأ تصوير مسلسله الجديد "بابا جه" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبدأ الفنان أكرم حسني اليوم السبت، تصوير أولى مشاهد مسلسله الجديد "بابا جه" الذي يجمعه بالفنانة نسرين أمين بالديكور الخاص بالعمل في مدينة الإنتاج الإعلامي، استعدادًا عرضه في السباق الرمضاني المقبل 2024.

ويقوم النجم أكرم حسني وصناع عمل "بابا جه" بتصوير بعض مشاهد العمل في الديكور الخاص بالمسلسل بمدينة الإنتاج الإعلامي لمدة أسبوع، على أن يتم الإنتقال لديكور آخر لاستكمال تصوير باقي مشاهد المسلسل.

تفاصيل مسلسل "بابا جه"

تدور أحداث مسلسل" بابا جه" في إطار كوميدي حول مدير فندق في فترة كورونا يتعرض للعديد من الأزمات وهو مأخوذ عن فيلم كوري كوميدي، ويجسد أكرم حسني شخصية زوج الفنانة نسرين أمين خلال أحداث العمل.

كواليس تصوير مسلسل بابا جه

أبطال مسلسل “بابا جه”

مسلسل "بابا جه" بطولة النجم أكرم حسني وسما إبراهيم ونسرين أمين، وتواصل الشركة المنتجة التعاقد مع باقي فريق العمل، ومن تأليف وائل حمدي ومحمد إسماعيل أمين، ومن إخراج خالد مرعي، والعمل مكون من 15 حلقة ومن المقرر عرضه في النصف الأخير من شهر رمضان.

آخر أعمال أكرم حسني في رمضان

وكان آخر أعمال الفنان أكرم حسنى في رمضان 2022 مسلسل "مكتوب عليا" وشارك فى بطولته عدد من النجوم أبرزهم عمرو عبدالجليل، أيتن عامر، هنادي مهنا، هلا رشدي، حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وآخرون، وعدد من ضيوف الشرف وهو من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوى.

أحداث مسلسل “مكتوب عليا”

تدور أحداث مسلسل "مكتوب عليا" حول "جلجل"، الذي يستيقظ فجأة ليجد أحداث اليوم مكتوبة على جسده، ويقوده مصيره في رحلة جنونية مليئة بالمواقف الكوميدية والصعبة أيضا، مع أسرته وأحد قادة العصابات.