بسمة: شغلانة الفن قاسية.. ولازم ابقى واقعية

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أحمد جودة - القاهرة - أُقيم مساء أمس، المؤتمر الصحفي الخاص بمسلسل "وبينا ميعاد" الجزء الثاني الذي عُرضت أولى حلقاته أمس عبر منصة Watch IT الرقمية، ومن المقرر أن يبدأ عرضه اليوم عبر شاشة قناة DMC وDMC دراما.

أبرز تصريحات بسمة

وتحدثت الفنانة بسمة، أثناء حضورها المؤتمر الصحفي لمسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني عن مشاركتها في المسلسل وفترة غيابها عن الوسط الفني وعودتها للتمثيل من جديد.

وقالت بسمة خلال المؤتمر الصحفي:“ الفن شغلانة قاسية جدًا وفيها حتة البعيد عن العين بعيد عن القلب، وأنا بعدت فترة عشان ظروف شخصية تخصني، واختياراتي مندمتش عليها ومش هغيرها حتى لو رجع بيا الزمن”.

بسمة: اللي بيبعد عن الفن بيتلام.. ومينفعش أتكبر على إني ببدأ من الأول



وأضافت بسمة:“لما رجعت التمثيل اتعاملت إني ببتدي من أول وجديد ومينفعش أتكبر على إني ببدأ من الأول، أختارت أرجع والناس تفتكرني براحة وترجع تثق فيا تاني؛ لأن اللي بيبعد هو اللي بيتلام، أنا لازم أبقى واقعية ورجلي على الأرض حتى لو أحلامي في السما”.



أبطال مسلسل وبينا معاد 2



مسلسل "وبينا ميعاد 2" بطولة شيرين رضا، صبري فواز، بسمة، مدحت صالح، إيهاب فهمي، وفاء صادق، أسامة الهادي، يوسف إبراهيم، آيه سليم، هيدي كرم، أميرة أديب، تسنيم مطر، وعدد آخر من الوجوه الجديدة، المسلسل من تأليف وإخراج هاني كمال.

أحداث مسلسل وبينا ميعاد



دارت أحداث المسلسل الدرامي "وبينا ميعاد" الجزء الأول حول عائلتين مختلفتين، العائلة الأولى عائلة حسن "صبري فواز" الذي توفيت زوجته وتركت له أربعة أبناء هم علي وطاهر ومراد ومصطفى نشأوا على الديمقراطية، وعائلة نادية "شيرين رضا" التي طلقها زوجها تاركا لها أربع فتيات وهن أروى وهند وليلى ونيللي، نشأن على الكبت والديكتاتورية، وتحاول الفتيات الخروج من تحت سيطرة الأم لممارسة حياتهن العادية.