نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليلة.. الاحتفال بذكرى ميلاد منير مراد بمسرح الجمهورية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحتفل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر بذكرى ميلاد الموسيقار منير مراد خلال الحفل المقام بقيادة المايسترو محمد الموجي وذلك في الساعة الثامنة مساء اليوم السبت الموافق 13 يناير الجاري على مسرح الجمهورية، في إطار خطة وزارة الثقافة للاحتفاء بايقونات الموسيقى والغناء.

باقة مختارة من أعمال منير مراد

يتضمن البرنامج باقة مختارة من أعمال منير مراد والتي حملت طابعًا خاصًا يؤديها أحمد صبري، محمد متولي، حنان عصام، نهى حافظ، فرح الموجي.

نبذة عن منير مراد

يذكر أن منير مراد فنان متعدد المواهب والتى تنوعت بين التمثيل والغناء والتلحين، حملت ألحانه وأعماله السينمائية الطابع الاستعراضي الراقص، ولد في يناير 1922 وهو ابن الملحن زكي مراد وشقيق الفنانة ليلى مراد، بدأ مشواره الفنى كعامل كلاكيت ثم مساعد مخرج مع كمال سليم في 24 فيلمًا خلال اربعينيات القرن الماضي، كانت بدايته الحقيقية بأغنية "واحد اتنين" للفنانة شادية والتي لاقت قبولًا واسعًا فأقبل عليه المطربون ومنتجو الأفلام، وضع أشهر ألحان الاستعراضات، كما قدم وشارك في عدد من الافلام السينمائية وتوفي في أكتوبر عام 1981.

حفل لفرقة عبد الحليم نويرة على مسرح الجمهورية

يذكر أن دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر نظمت حفلًا لفرقة عبد الحليم نويرة للموسيقي العربية بقيادة المايسترو احمد عامر، وتضمن البرنامج باقة من الأعمال الغنائية لكبار المطربين اداء كل من:محمد متولي، مؤمن خليل، احمد نافع، سوزان ممدوح، داليا عبد الوهاب وأميرة أحمد.