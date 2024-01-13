فن ومشاهير

إقبال جماهيري في أول أيام العرض الغنائي الاستعراضي “قمر الغجر” على مسرح البالون

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القاهرة - محمد ابراهيم - افتتح الفنان القدير احمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، العرض الغنائي الاستعراض الجديد "قمر الغجر" على مسرح البالون  وذلك بحضور عدد من الصحفيين والفنانين والمهتمين بالمسرح وعدد من قيادات البيت الفني للمسرح، وكان الإقبال الجماهيري كبير في أولى أيام عرضه وأشاد عدد من النجوم بهذا العرض الغنائي الاستعراضي الذي تم تأجيل عرضه أكثر من مرة.
 

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أحداث العرض المسرحي “قمر الغجر” 

 

مسرحية “ قمر الغجر”  تدور أحداثها فى إحدى القرى السياحية  وتتناول قصة العشق التى جمعت بين قمر الغجرية والفنان التشكيلي أمير وتتوالى الأحداث بشكل استعراضي غنائي درامي.

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صناع العرض الغنائي الاستعراضي قمر الغجر

 

العرض المسرحي “ قمر الغجر” بطولة  كل من: الفنانة ميرنا وليد، الفنان علاء حسنى، الفنان سيف عبد الرحمن، الفنانة أمال رمزي، الفنان حسان العربي، المطربة نهله خليل، والفنان سيد عبد الرحمن، والفنان فتحي سعد، والفنانة وفاء السيد،، الفنانة مها عثمان، الفنان محمد زينهم،المطرب بهجت لطفي، الفنانة بوسي الهواري، الفنانة وفاء سليمان،  الفنان إبراهيم غنام، الفنان حسام رسلان،  والفنان أحمد رحومة، الفنان فارس، الفنان صابر عبد الله، الفنان احمد السباعي، والفنان أحمد مصطفي، والمطرب محمد نيازى الأغاني والأشعار سعيد شحاتة، الألحان احمد الناصر، تصميم الاستعراضات للفنان محمد زينهم، أزياء وملابس د. مروة عودة، إضاءة أبو بكر الشريف، تصميم ديكور محمد سعد، اللقطات السينمائية ضياء داود، إنتاج الفرقة الغنائية الاستعراضية بقيادة الفنان صلاح لبيب، مدير إنتاج أمل حبيب  ، كتابة وإخراج للدكتور عمرو دوارة.
 

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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