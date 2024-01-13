نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. شيماء سيف تتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانة شيماء سيف، محرك البحث “جوجل” في الساعات الماضية، بعد مشاركة زوجها المنتج محمد كارتر، صورة تجمعهما عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام " على أنغام عمرو دياب، وهي الصورة التي نفوا من خلالها بصورة قطعية وجود خلافات بينهما كما ترددت الشائعات خلال الأيام الماضية.

شيماء سيف بالذكاء الاصطناعي

وكانت الفنانة شيماء سيف أثارت الجدل فى وقت سابق بعد نشرها صورًا لها على خاصية الاستوري بحسابها الرسمي على “إنستجرام”، باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، والذي حولها إلى شخصية نحيفة، حيث نالت الصور إعجاب الكثير من متابعيها، كما لاقت انتشارًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وشاركت شيماء سيف ألبوم صور لها وهي فاقدة الكثير من وزنها، عبر خاصية الاستوري بحسابها الرسمي على موقع إنستجرام، وتوقع البعض أنها خضعت لجراحة لإنقاص وزنها، ولكن تبين أن الصور تم تعديلها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

شيماء سيف تثير الجدل بعد انتقادها المايوهات والملابس الفاضحة

وكانت الفنانة شيماء سيف، أثارت جدلًا واسعًا مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تصريحات عبر منشور طرحته على صفحتها بـ "فيس بوك"، انتقدت من خلاله ملابس بعض الناس، وسط جدل كبير في التعليقات لديها من قبل المتابعين، الأمر الذي جعلها واحدة من أكثر الأسماء رواجا على "السوشيال ميديا" في الساعات الأخيرة.

واعترضت الفنانة شيماء سيف، من خلال تصريحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي ارتداء المايوهات في كل مكان في الوقت الحالي، بدلا من ارتدائها على البحر فقط لا غير، متسائلة "هي فين نخوة الرجالة يا جماعة، وازاي بيسمحوا بالموضوع كده عادي؟".

وجاءت تدوينة شيماء سيف التي أثارت جدلا واسعا على "السوشيال ميديا" كالآتي: "خلاص الصيف بيخلص لكن للأسف أثاره مكملة.. طول عمرنا بنطلع على البحر ونشوف أشكال وألوان مايوهات.. لكن السنة دي العري فاق الوصف.. المايوه بقى يتلبس في كل مكان مش على البحر بس، هي فين نخوة الرجالة؟".

كما انتقدت شيماء سيف خلال تصريحاتها الآباء والأمهات لسماحهم لبناتهم بارتداء الملابس الفاضحة في كل مكان، مضيفة: "هو فين الحياء يا جماعة".