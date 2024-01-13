نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. انطلاق فعالية جديدة من صالون نفرتيتي الثقافي بعنوان "الطقوس والمعتقدات القديمة وتأثيرها على حياة المصريين" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف مركز إبداع قصر الأمير طاز التابع لصندوق التنمية الثقافية فعالية جديدة لصالون نفرتيتي الثقافي، اليوم السبت الموافق 13 يناير الجاري في الساعة السادسة مساء وتحمل عنوان "الطقوس والمعتقدات القديمة وتأثيرها على حياة المصريين".

صالون نفرتيتي الثقافي

يستضيف الصالون كل من الدكتورة نهلة إمام أستاذ العادات والمعتقدات الشعبية وخبيرة التراث غير المادي بمنظمة اليونسكو ورئيس مجلس أمناء بيت التراث المصري والدكتورة ميسرة عبدالله أستاذ الآثار المصرية القديمة ونائب مدير هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية.

المعتقدات القديمة

يبحث الصالون عن أصل المعتقدات القديمة والتي لاتزال تشكل جزء كبير من الهوية المصرية. ويناقش مع ضيوفه كل ما يخص عادات وطقوس وقناعات المصريين عبر مختلف الأزمنة والتي توارثوها من آبائهم الأوائل وباتت تمثل ما يطلق عليه "التراث الحي"، تعيش بينهم وتؤثر في طريقة معيشتهم وأسلوب حياتهم بالرغم من أنها موروثات عبر آلاف السنين، والتي ظلت محفوظة في وجدانهم يسترجعونها عندما تأتي الحاجة لها بشكل تقليدي اعتيادي دون الوقوف على مرجعياتها أو أسبابها الحقيقية، من القط الأسود والخرز الأزرق وحتى رشة الملح وغيرها من الموروثات المصرية القديمة والتي لاتزال تؤثر في حياة كل المصريين.

نبذة عن صالون نفرتيتي الثقافي



ويذكر أن صالون نفرتيتي الثقافي يعقد فعالياته كل شهر داخل قصر الأمير طاز التابع لصندوق التنمية الثقافية وهو مكون من خمس صحافيات والإذاعية وفاء عبد الحميد وهن كاميليا عتريس ومشيرة موسى ونيفين العارف وأماني عبد الحميد وفتحية الدخاخني.