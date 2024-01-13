نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيلم "الحريفة" يتفوق على "أبو نسب" و"الإسكندراني" متصدرًا قائمة إيرادات شباك التذاكر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فيلم الحريفة نجاحًا كبيرًا في دور العرض السينمائي لليوم الثاني على التوالي، حيث استطاع أن يتفوق على فيلمي “أبو نسب" لمحمد إمام وياسمين صبري و" الإسكندراني" لأحمد العوضي وعدد آخر من الأفلام المنافسة التي بلغ عددها نحو 7 أفلام وتصدر قائمة إيرادات أفلام السينما وسط منافسة شرسة.

وبلغت إيرادات فيلم" الحريفة" مليون و370 ألف جنيهًا بدور العرض السينمائي أمس، من إجمالي 4 ملايين و375 ألف جنيهًا حققتها الأفلام المصرية المعروضة في السينمات، وفقًا لتقرير الإيرادات اليومية الصادر عن الموزع محمود الدفراوي.

ونجح فيلم “الحريفة” في تحقيق إيرادات تجاوزت الـ 5 ملايين و390 ألف في الأسبوع الأول من طرحه في دور العرض السينمائي ويواصل صعوده في شباك الإيرادات في أسبوعه الثاني، حيث تصدر أمس المركز الأول في شباك التذاكر، وجاء في المركز الثاني فيلم “الإسكندراني”، أما فيلم" أبو نسب" فقد احتل المركز الثالث.

واحتفل أبطال فيلم “الحريفة” بالعرض الخاص للفيلم في السعودية بحضور ابطاله منهم، نور النبوي، كزبرة، أحمد غزي، المنتج طارق الجنايني.

أبطال فيلم الحريفة في العرض الخاص بالسعودية

أبطال فيلم “الحريفة”

فيلم الحريفة من بطولة نور النبوي، أحمد غزي، كزبرة، نور إيهاب، خالد الذهبي، عبدالرحمن محمد، سليم الترك وآخرين، مع ظهور خاص لـ بيومي فؤاد وشريف الدسوقي، بمشاركة أحمد حسام ميدو، لاعب كرة القدم السابق، والفيلم من تأليف إياد صالح، وإخراج رؤوف السيد.

تفاصيل فيلم “الحريفة”

تدور أحداث فيلم الحريفة حول «ماجد» الذي ينتقل من مدرسة خاصة إلى مدرسة حكومية بسبب تدهور ظروف الأسرة المادية، وبسبب مهاراته في كرة القدم يكتسب صداقات في مدرسته الجديدة خاصة بعد ما يلتحق بفريق كرة القدم بها استعدادا لمسابقة على أمل الفوز بجائزتها الكبرى.