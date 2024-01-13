وسيم السيسي يكشف أسرار كسر أنف أبو الهول في برنامج "بالخط العريض "

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أحمد جودة - القاهرة - نفى الدكتور وسيم السيسي عالم المصريات أن نابليون بونابرت هو من كسر أنف أبو الهول، وقال إن الحملة الفرنسية عندما جاءت إلى مصر كان معها 176 عالمًا قاموا بمسح مصر ودراسة تاريخها وليس 176 مدفعًا.

عالم مصريات يكشف حقيقة كسر نابليون بونابرت لكسر أنف أبوالهول

وأضاف وسيم السيسي خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها "بالخط العريض" على شاشة الحياة، أن نابليون بونابرت كان يقدس مصر لدرجة أنه قال إنه كان يتمنى أن يصبح أحد الملوك المصريين وأنه لو كان نصف جيشه من المصريين لحكم العالم.

حقيقة كسر أنف أبوالهول

وأكد وسيم السيسي أن من كسر أنف أبو الهول هو شخص مغربي يدعى صائم الدهر وكان يعتبر أن هذه التماثيل نوعًا من عبادة الأوثان.

وأوضح أن صائم الدهر حاول تكسير جسم أبوالهول كله ولكنه فشل وقام بتكسير أنفه فقط.

هتلر وشن الحرب على مصر

وأكد وسيم أن هتلر كان مستعدًا لشن حرب على مصر إذا فكرت في أخذ رأس نفرتيتي وقام بوضعها داخل متحف.

كما استنكر وسيم إطلاق إسم سليم الأول في أحد شوارع مصر خاصة وأن قتل 10 آلاف مصري مؤكدًا أن المسؤول عن وضع اسمه هو شخص مجنون مثله مثل الذي وضع اسم هتلر في أحد شوارع فرنسا.

مواعيد برنامج بالخط العريض

جدير بالذكر أن برنامج "بالخط العريض" يذاع على شاشة الحياة في الجمعة من كل أسبوع في الساعة الثامنة مساءً، تقديم الإعلامية إيمان أبوطالب.

