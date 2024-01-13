صبري عبد المنعم:" الـ 5 سنوات الأخيرة تعرضت لـ مرض الكانسر وربنا كرمني آخر كرم"

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أحمد جودة - القاهرة - أعرب الفنان صبرى عبد المنعم، عن سعادته بمشواره الفني، موضحًا أنه شارك في 570 عملًا، وأنه بهذه الأعمال يعتبر أكثر الفنانين مشاركة بالأعمال الفنية بالوطن العربي.

تصريحات صبري عبد المنعم

وأضاف الفنان صبري عبد المنعم، خلال حواره في أحد البرامج الفنية المذاعة على قناة الشمس، أنه لا يوجد فنان بالوطن العربي شارك في هذا الكم من الأعمال الفنية، وأنه خلال الفترة المقبلة سيشارك في أعمال أكثر لـ إسعاد الجماهير بمصر والوطن العربي.

حقيقة مرض صبري عبد المنعم

وتحدث صبري عبد المنعم عن فترة مرضه خلال السنوات الماضية، وقالت:" تعرضت لـ مشكلات صحية كثيرة، ولكن بحمد الله مرت على خير، وأنه الآن بصحة جديدة".

تعرض صبري عبد المنعم لمرض الكانسر

ووجه صبري عبد المنعم رسالة لـ الجمهور قائلا:" أنا بخير وخلال الـ 5 سنوات الأخيرة تعرضت لـ مرض الكانسر، وربنا كرمني آخر كرم".

صبري عبد المنعم: عمري ما أذيت حد.. ولا اتكلمت عن شخص بشكل وحش

أكد الفنان صبرى عبد المنعم، أن علاقته بجميع الفنانين طيبة، ولا توجد مشكلة، موضحًا:"عمري ما عملت حاجة وحش في حد طوال عملي الفني".

وأضاف الفنان صبرى عبد المنعم:"عمري ما أذيت حد ولا اتكلمت عن شخص بشكل وحش.. وعلاقتي بالجميع جيدة".

كما تأثر صبري عبد المنعم على الهواء قائلًا:" الكل بيسأل عليا طوال الوقت، والكثير عرض الخدمات خلال الأزمات الأخيرة، وأشكر الجميع على الحب الكبير المتبادل".