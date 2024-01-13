طول عمري ممارسة للرياضة وسعيدة بتقدمي في العمر.. أبرز تصريحات سوسن بدر

القاهرة - محمد ابراهيم - حلت الفنانة القديرة سوسن بدر، أمس الجمعة ضيفة في برنامج "ضيفي" مع الإعلامي معتز الدمرداش المذاع على قناة "الشرق بلومبرج"، وتحدثت عن حياتها الشخصية وأبر مشاهدها المؤثرة وسر تمسكها بالشعر الأبيض وعن رفضها عمليات التجميل وسر رشاقتها، لذلك نستعرض أبرز تصريحاتها في السياق التالي.

سعادة سوسن بدر بالتقدم في العمر

وقالت سوسن بدر أنها سعيدة بتقدمها في العمر، مُضيفة:" اعتبر أن العمر ضيف يأتي لزيارتنا مرة في العام فلا بد من إكرامه، ولا نغلق الباب أمامه ".

سر تمسك سوسن بدر بالشعر الأبيض

وكشفت سوسن بدر عن سر تمسكها بالشعر الأبيض، قائلة:“حتى الآن مازالت متمسكة بقرار عدم صبغ شعري، اتركه أبيض في رمادي، ولكني حاليًا اضفت له لون من أجل عمل فني أقوم بتصويره”.

نصائح سوسن بدر للمحافظة على قوامها وصحتها

وأوضحت سوسن بدر عن طقوسها الرمضانية وعاداتها الصحية، قائلة: “أنا مش حارمة نفسي من حاجة، لإني لو حرمت نفسي ممكن أنفجر في الأكل مرة وحدة، أنا أكلي مرتين في اليوم، فطار كويس جدا، وآخر وجبة مع الغروب كإني في رمضان، وآكل كل حاجة لكن الحلويات على طرف الشوكة لو نفسي في حتة بسبوسة”.

وتابعت: “مقدرش أكل فاكهة كتير؛ لأنه سكرها يسبب الجوع أكثر، لكن ممكن أضيفها على السلطة”.

وردًا على سؤال ممارستها الرياضة، قالت سوسن بدر:“طول عمري ممارسة جادة للرياضة، ويوميًا لازم ساعتين في الجيم، لغاية ما حصل كسر في رجلي، والأطباء محبذين حفاظي على المشي والسباحة”.

سوسن بدر تكشف حياتها الشخصية

وكشفت سوسن بدر عن تفاصيل حياتها الشخصية، قائلة:" لدي ابنة واحدة وثلاثة احفاد اكبرهم في الفرقة الثالثة بالجامعة واصغرهم في الصف الخامس الابتدائي، ولكنهم يطلقون علي لقب جدتي ".

أبرز المشاهد المؤثرة في أعمال سوسن بدر

كما تحدثت سوسن بدر عن أكثر المشاهد المؤثرة في مشوارها الفني، قائلة: “حتي الان ابكي عندما اشاهد مشهدي ضمن احداث فيلم الفرح، والتي شاركتني فيه الفنانة الراحلة كريمة مختار”.

رفض سوسن بدر الخضوع لعمليات التجميل

كما تحدثت الفنانة سوسن بدر عن فكرة الخضوع لعمليات تجميل مؤكدة أنها لا تحب تغيير شكلها وتحب كثيرا الخطوط الموجودة في وجهها مشيرة إلى أنها لن تحصل على دور فتاة جامعية أو في المرحلة الثانوية لذا لا تحتاج أن تبدو أصغر عمرا.

وقالت سوسن بدر: "أنا دلوقتي بقيت كده وزي ما الناس قبلتني زمان وحبوني، هيحبوني دلوقتي وأنا كده ويحبوني بعدين وأنا أكتر من كده، والخطوط اللي عندي في وشي أنا بحبها جدا، أحط حقنه في وشي ليه؟ أنا مش ضد ده كل واحد حر يعمل اللي يبسطه أنا اللي باسطني أني محافظة على حواديت عمري في وشي”.

وتابعت سوسن بدر: “أنا مش هيتعرض عليا دور بنت في الجامعة ولا ثانوي هيجلي دور مناسب لسني وشكلي زي ما أنا كده واللي عايز يعمل يعمل، كل واحد يعمل اللي يبسطه"

آخر أعمال سوسن بدر

وكان آخر أعمال الفنانة سوسن بدر، مشاركتها بمسلسل “ جميلة ” الذي تم عرضه خلال شهر رمضان الماضي.

وتدور قصة مسلسل "جميلة" في إطار تشويقي واجتماعي، ويسلط الضوء على مواجهة الأزمات الزوجية، حيث تظهر بطلة العمل ريهام حجاج بدور "جميلة" متزوجة من هاني عادل، وتشهد حياتهما تطورات عديدة وتسيطر عليها المشكلات والأزمات، ويسعيان لحلها، إضافة إلى مواقف ومفاجآت عديدة تكشفها أحداث المسلسل.



وشارك في بطولة مسلسل "جميلة" بجانب النجمة ريهام حجاج عدد كبير من نجوم الفن وهم كل من النجمة سوسن بدر، عبير صبري، يسرا اللوزي، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، رحاب حسين، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج جمال العدل.