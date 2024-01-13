نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رمضان 2024.. صبري عبد المنعم يشارك في مسلسل “ بيت الرفاعي ” في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الفنان صبرى عبد المنعم، أن الفترة المقبلة سيكون له أعمال جديدة ستعرض على الشاشة وستنال إعجاب الكثير من الجماهير.

أبرز أعمال صبري عبد المنعم في رمضان الماضي

وأضاف الفنان صبرى عبد المنعم، خلال حواره في أحد البرامج الفنية، المذاعة على قناة الشمس، أنه شارك في مسلسل "سره الباتع" برمضان الماضي، وشارك في بابا المجال، والكثير من الأعمال.

أعمال صبري عبد المنعم في رمضان 2024

ولفت إلى أن الفترة المقبلة سيكون له مسلسل مع المخرج الكبير أحمد نادر جلال بـ مسلسل " بيت الرفاعي" وأنه من تأليف المخرج بيتر ميمي، وهناك أعمال أخرى لم يتم الانتهاء من الاتفاق بها.



صبرى عبد المنعم يروي تفاصيل النصب عليه من زميل بالوسط الفني

أكد الفنان صبرى عبد المنعم، أنه تعرض لعملية نصب من خلال شخص بالوسط الفني، موضحًا أن هذا الشخص تقرب منه، من أجل بيع عقار خاص به.

وأضاف الفنان صبرى عبد المنعم، أن هذا الشخص أحضر عقد لـ بيع العقار، ولكن اتضح أن هذه العقود غير سليمة.

ولفت إلى أنه يوجه رسالة لهذه الشخص، قائلا: " هو من الوسط الفني ربنا يسامحه ويهديه بعد صداقة 11 سنة والدخول بمنازل بعض، أخذ تحويشة العمر".

وأوضح أنه لم يتوقع هذا الأمر ومن هذا الشخص، الذي كان مقرب له، ولكن في النهاية يشكر الله على كل شئ.

وأشار إلى أن عملية النصب كانت في مبلغ مليون ونصف المليون، وأن عملية النصب كانت في فترة مرضه، وأنه وقع على كل الأوراق بحسن نية.

وتابع:" أن صديقه أحضر سيدة ووقعت كمشترية، وحصلت على 50 ألف وبعد ذلك تبين أن الشيك دون رصيد".

وأوضح أنه سامح السيدة التي شاركت في النصب عليه، لأنها توفيت خلال الفترة الماضية.