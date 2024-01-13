نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل شخصية انتصار في مسلسل "المعلم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل الفنانة انتصار تصوير مشاهدها في مسلسل "المعلم”، والذي من المقرر عرضه في دراما رمضان المقبل، وتجسد خلال الأحداث دور والدة الفنان منذر رياحنة، وهي زوجة الفنان طارق النهري.

أبطال مسلسل" المعلم"



مسلسل “المعلم” بطولة مصطفى شعبان، وهو من تأليف محمد الشواف، إخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة سينرجي، مع مشاركة نخبة من الفنانين مثل سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، وأحمد فؤاد سليم.

وفي سياق آخر، تشارك إنتصار، حاليًا في مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" بطولة كل من: أسماء جلال،انتصار، محمد محمود وآخرون من النجوم، وتدور أحداثه في 15 حلقة، وهو من إنتاج عبدالله أبوالفتوح.

ما هي آخر أعمال انتصار؟

وشاركت انتصار في رمضان الماضي خلال مسلسل " ضرب نار "، بطولة كل من ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضي، ماجد المصري، هدى الإتربى، سهير المرشدي، دنيا المصري، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامرمجدى وآخرين.

ودارت أحداث العمل في إطار اجتماعي شعبي حول جابر (أحمد العوضي) الذي يعيش في الصعيد، ولكن يسافر إلى القاهرة وتحديداإلىمنطقة شبرا سبب الثأر، وهناك يلقيه القدر في طريق مهرة، السيدة المكافحة التي تربي شقيقيها، وتنشأ بينهما قصة حب يتحديان بها ظروفهما الصعبة.

برنامج من غير نفسنه



و تشارك انتصار في تقديم برنامج " من غير نفسنة " المذاع على شاشة قناة هي الفضائية، وهو برنامج نسائي ساخر، يشاركها فيالتقديم كلا من بدرية طلبة ونوليا، يعرض يوميًا من السبت إلى الثلاثاء، ويقدم عددًا من القضايا الاجتماعية بطريقته الساخرة والخاصة من خلال استضافة عددًا من الشخصيات المؤثرة على السوشيال ميديا والمشاهير والفنانين لمعرفة آرائهم في تلك القضايا.

وتعد قناة " هي " أول قناة مختصة بالمرأة المصرية والعربية، وتقدم عددًا من البرامج المختلفة والمتنوعة، في ظل وجود نخبة كبيرةمنالإعلاميين والفنانين.