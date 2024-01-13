نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا.. محاضرات توعوية وورش فنية ضمن فعاليات قصور الثقافة بالغربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن فرع ثقافة الغربية عن تنظيم عدد من الفعاليات الثقافية والفنية خلال الأسبوع الجاري، وذلك ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، ووفقًا لبرنامج وزارة الثقافة المزمع تنفيذه بمحافظة الغربية.

مخاطر الإدمان والتعاطي على الشباب

يضم برنامج الفعاليات محاضرة توعوية بعنوان "مخاطر الإدمان والتعاطي على الشباب"، تقام صباح غد الأحد، الموافق 14 يناير، حيث يتناول قصر ثقافة المحلة الكبرى التداعيات الخطيرة لتعاطي المواد المخدرة على الشباب، وذلك من خلال كلمة للدكتورة هدير حسانين، مسئول التثقيف الصحي بمديرية الصحة بالغربية، والتي تقدم عددًا من النصائح لتفادي وقوع المراهقين في فخ الإدمان.

أهم الخطوات لاختيار شريك الحياة

في ندوة تثقيفية غد الأحد، تستضيف مكتبة دار الكتب بطنطا الدكتورة هناء خليفة، مدرب التنمية البشرية، وذلك للحديث حول أهم الخطوات لاختيار شريك الحياة، وما هي أبرز الصفات الواجب توافرها عند اختيار الزوج أو الزوجة، ومن بينها: توافق الصفات المشتركة، والتقارب وفهم سلوك وعادات الشريك، مع ضرورة الحرص على التوازن في المستوى العلمي والاجتماعي.

ورش فنية متنوعة

هذا وضمن فعاليات ثقافة الغربية التي تنفذ بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، يشارك العديد من الأطفال في ورش فنية متنوعة، من بينها: ورشة رسم بقصر ثقافة الطفل بطنطا لعمل نتيجة العام الجديد، وذلك صباح يوم الإثنين 15 يناير، وورشة فنية في نفس التوقيت تقام بقرية الأطفال للاحتفال بعيد الشرطة، فيما تحتضن مكتبة محلة أبو علي ورشة فنية لتدوير الخامات المستعملة من المواد البلاستيكية، وذلك صباح يوم الخميس، 18 من الشهر الجاري.