نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صبرى عبد المنعم يكشف تفاصيل جديدة عن تعرضه للنصب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان صبرى عبد المنعم، تفاصيل لأول مرة عن تعرضه لعملية نصب، وقال إن هذه الجريمة تمت من شخص بالوسط الفني، وكانت تربطهما صداقة استمرت لـ 11 عامًا.

تفاصيل تعرض صبري عبد المنعم لعملية نصب

وأضاف الفنان صبرى عبد المنعم، خلال حواره ببرنامج كلبش تقديم الإعلامي حسن محفوظ، المذاع على قناة الشمس، أنه لم يتوقع في يوم من الأيام، أن يوضع في مثل هذا الموقف وأن بتعرض لعملية نصب مثل التي حدثت له.

ولفت إلى أن عملية النصب بدأت عندما فكر في بيع عقار خاص به " شقة" وتقرب زميله منه، واستغل مرضه بـ الكانسر والتواجد في المستشفي.

سيدة تنصب على صبري عبد المنعم

وأوضح أن السيدة التي حصلت على الشقة جاءت له وهو مريض، ووقع لها على العقد، ولكن بعد ذلك تبين أن الشيك دون رصيد، وكشف أن هذه السيدة كانت المتهمة الأولى في القضية ولكن ماتت.

وأشار إلى أنه سامح هذه السيدة بعد وفاتها معلقا " قبل وفاتها كانت تريد تقبيل يده وأن يسامحها " وأكد أنه سامحها.

وأوضح أن القضية مازالت تنظر في المحاكم، وأنه تعرض للنصب في مبلغ أكثر من مليون ونصف المليون جنيه، وأنه واثق في القضاء العادل، وقدم الشكر لـ رجال وزارة الداخلية، على ما تم من أجل القبض على المتهمين، وسير الإجراءات القانونية.



