قبل عرضه.. تعرف على شخصية صبا مبارك في مسلسل " بين السطور"

القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد الفنانة صبا مبارك لعرض مسلسل “بين السطور” حيث يشاركها العمل الفنان أحمد فهمي، ومن المقرر عرض المسلسل عبر منصة شاهد وقناة mbc الفضائية يوم 28 يناير الجاري، وينتمي العمل لنوعية الأعمال الإثارة والتشويق.

نجوم مسلسل بين السطور

ويشارك في بطولة مسلسل “ بين السطور ” كل من صبا مبارك، أحمد فهمي، محمد علاء، ناردين فرج، سلمى أبو ضيف، وليد فواز، باسل ألزارو، علي الطيب، تأليف مريم نعوم وإخراج وائل فرج.

شخصية صبا مبارك في مسلسل “ بين السطور ”

تجسد الفنانة صبا مبارك خلال أحداث مسلسل “ بين السطور” شخصية مذيعة شهيرة، تتورط في جريمة قتل، والتي ستكون سببا في كشف أسرار قديمة عن حياة صبا، كما يُقتل محمد علاء الذي يجسد شخصية بطل رماية خلال الأحداث.

آخر أعمال صبا مبارك

يذكر أن الفنانة صبا مبارك شاركت مؤخرا في الموسم الرمضاني الماضي 2023، بمسلسل " ليلة السقوط"، بطولة طارق لطفي، ومن تأليف مجدي صابر وإخراج ناجي طعمي، وجسدت خلاله دور امرأة إيزيدية تواجه مشاكل في العراق بسبب أصولها مع الجماعات الإسلامية، وتعيش قصة معاناة وهروب.

مشاركة صبا مبارك في مهرجان البحر الأحمر بدورته الثالثة بفيلم أنف وثلاثة عيون

كما شاركت صبا مبارك مؤخرًا في الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر، من خلال عرض فيلم أنف وثلاثة عيون بطولة ظافر العابدين، سلمى أبو ضيف، أمينة خليل، جيهان الشماشرجي، صدقي صخر، سلوى محمد علي، نبيل علي ماهر، نور محمود، ومن إخراج أمير رمسيس.