اعتنق الإسلام عن اقتناع ودُفن مع العندليب.. مالا تعرفه عن منير مراد بمناسبة ذكرى ميلاده

القاهرة - محمد ابراهيم - تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل موريس زكي إبراهيم مراد موردخاى الشهير بـ منير مراد الذي ولد في 13 يناير ونشأ وتربى في عائلة فنية يهودية، فوالده هو الملحن زكي مراد وشقيقته الفنانة ليلي مراد وزوج شقيقته الفنان أنور وجدي.

كان منير مراد صاحب مواهب متعددة، فاطلع على موسيقى الغرب ودرس في مدارس وكليات فرنسية، وسرعان ما شق طريقه بنجاح ليصبح صاحب علامة في تاريخ الموسيقى والفن الاستعراضي، فبرع على الساحة الفنية المصرية كممثل ومغن وملحن لعدد كبير من نجوم الزمن الجميل، وقدم خلال مسيرته الفنية أكثر من 3000 لحن.

منير مراد

زيجات في حياة منير مراد

تزوج منير مراد ثلاث مرات، الأولى من فتاة يهودية إيطالية وأنجب منها ابنه الوحيد "زكي"، ثم تزوج حب حياته الفنانة سهير البابلي واستمرت الزيجة 9 سنوات ولكنها سرعان ما انتهت بالطلاق بسبب غيرة منير عليها وتعدد الخلافات بينهم، إلى أن تزوج للمرة الثالثة من "ميرفت حسني" الأخت الغير شقيقة للفنان تامر حسني.

سبب اعتناق منير مراد للديانة الإسلامية

أشهر منير مراد إسلامه وترك الديانة اليهودية عن اقتناع مثلما أكدت زوجته الفنانة سهير البابلى بقولها، إن منير دخل الإسلام برغبته وعن اقتناع ومن أجل إتمام الزواج بها، وأنهما بالفعل جمعتهما علاقة عاطفية، وأنها تزوجته لأنه شقيق الفنانة الراحلة ليلى مراد.

وفاة منير مراد

توفي منير مراد عن عمر يناهز 59 عامًا إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة، ولم تكن الفنانة ليلى مراد قد انتهت من إعداد المقابر الخاصة بالعائلة حينها، فطلبت شقيقته من عائلة الفنان عبدالحليم حافظ دفنه بجوار جثة "العندليب" في نفس المقبرة.

ولم يحضر جنازة الراحل منير مراد سوى شخصان فقط وهم أبناء شقيقته ليلى "زكي" و"أشرف" ولم تنشر الصحف خبر وفاته إلا بعد ثلاثة أيام من دفنه؛ وذلك بسبب الظروف التي كانت تمر بها البلاد بعد مقتل الرئيس الراحل محمد أنور السادات.