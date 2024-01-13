بعد صداقة 11 عامًا.. صبري عبد المنعم يروي تفاصيل مؤلمة في قضية سرقته

القاهرة - محمد ابراهيم - أكد الفنان صبرى عبد المنعم، أنه تعرض لعملية نصب من خلال شخص بالوسط الفني، موضحًا أن هذا الشخص تقرب منه، من أجل بيع عقار خاص به.

تصريحات صبري عبد المنعم

وأضاف الفنان صبرى عبد المنعم، خلال حواره ببرنامج كلبش تقديم الإعلامي حسن محفوظ، المذاع على قناة الشمس، أن هذا الشخص أحضر عقد لـ بيع العقار، ولكن اتضح أن هذه العقود غير سليمة.

ووجه رسالة لهذا الشخص، قائلًا:" هو من الوسط الفني.. ربنا يسامحه ويهديه.. بعد صداقة 11 سنة.. والدخول بمنازل بعض، أخذ تحويشة العمر".

وأوضح أنه لم يتوقع هذا الأمر ومن هذا الشخص الذي كان مقربًا منه، مُضيفًا:"لكن في النهاية بشكر الله على كل شئ".

تفاصيل سرقة صبري عبد المنعم

وأشار إلى أن عملية النصب كانت في مبلغ مليون ونصف المليون، وأن عملية النصب كانت في فترة مرضه، وأنه وقع على كل الأوراق بحسن نية.

سيدة تنصب على صبري عبد المنعم

وتابع:" أن صديقه أحضر سيدة ووقعت كمشترية، وحصلت على 50 ألف وبعد ذلك تبين أن الشيك دون رصيد".

وأوضح أنه سامح السيدة التي شاركت في النصب عليه، لأنها توفيت خلال الفترة الماضية.