"ليه تعيشها لوحدك" يتذيل قائمة إيرادات السينما

القاهرة - محمد ابراهيم - حقق فيلم "ليه تعيشها لوحدك" بطولة الفنان خالد الصاوي وشريف منير إيرادات ضيئلة فور طرحه منذ عشرة أيام في دور العرض المصرية ضمن أفلام الموسم الشتوي 2024.

وقد حقق فيلم "ليه تعيشها لوحدك" أمس إيرادات 17،119 جنيهًا، ليصبح إجمالي إيرادات الفيلم 487،255 جنيهًا، واحتل بذلك المركز الأخير في قائمة الإيرادات، وذلك حسبما أوضح مدير التوزيع السينمائي محمود الدفراوي.



فيلم ليه تعيشها لوحدك



فيلم “ليه تعيشها لوجدك” تدور أحداثه في إطار إجتماعي من خلال قصة إنسانية حيث يناقش فكرة الوحدة وتأثيرها السلبي على الإنسان، وحكاية بين خالد الصاوي وشريف منير وسلمى أبو ضيف التي تقع في حب رجل في عمر والدها تصغره بأكثر من 20 عامًا، بالإضافة إلى جانب مناقشة أهمية الصداقة التي تدوم لسنوات طويلة، وتتوالى الأحداث في إطار تشويقي.

فيلم “ليه تعيشها لوجدك” يضم نخبة من نجوم الفن فهو من بطولة النجوم خالد الصاوي، شريف منير، سلمى أبو ضيف، محمد رضوان، خالد عليش، مؤمن نور، فاطمة عادل، رؤي شنوحة، أمينة شلباية في أولى تجاربها بمجال التمثيل، وإنتاج شركة "Iproductions" وإشراف عام على الإنتاج بشرى رزة، وبالتعاون مع روتانا ستوديوز، والفيلم كتبه الدكتور أحمد عزيز وللمخرج حسام الجوهري.