"عمرى ما أذيت حد".. صبرى عبد المنعم يتأثر على الهواء

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الفنان صبرى عبد المنعم، أن علاقته بجميع الفنانين طيبة، ولا توجد مشكلة، موضحًا:"عمري ما عملت حاجة وحش في حد طوال عملي الفني".

علاقة صبري عبدالمنعم بالفنانين

وأضاف الفنان صبرى عبد المنعم، خلال حواره ببرنامج كلبش تقديم الإعلامي حسن محفوظ، أن :"عمرى ما أذيت حد ولا اتكلمت عن شخص بشكل وحش.. وعلاقتي بالجميع جيدة".

وتأثر على الهواء قائلًا:" الكل بيسأل عليا طوال الوقت، والكثير عرض الخدمات خلال الأزمات الأخيرة، وأشكر الجميع على الحب الكبير المتبادل".

حقيقة تعرض صبري عبد المنعم لعملية نصب

يذكر أن الفنان صبري عبد المنعم تعرض لأزمة نصب على يد أحد أصدقائه في الوسط الفني، وخسارته 1.9 مليون جنيه عند قيامه ببيع شقته.

وقال صبري عبد المنعم في تصريحات تليفزيونية:" اللي نصب عليا واحد أعرفه من ١٠ سنين وبنقعد مع بعض، جيت قولتله عايز أبيع الشقة دي تحويشة ٥٠ سنة شغل، وعشان عيالي ياخدوا الفلوس".



وتابع:"عملت عملية لمدة شهرين في القلب وكنت تعبان وبيجيلي الزهايمر من حين لآخر".

وأضاف:" جالي بعدها بأسبوعين وقالي جبتلك مشتري للشقة وادتله عقود الشقة، هو شخص من الوسط بس الكارير بتاعه غير ومش هقدر أكشف شخصيته عشان في تحقيقات، وانا عمري ما خونت حد ولا عديت فلوس ورا حد".

وواصل:“نزلت معاهم البنك وكان الشيك بالدولار وقالولي اسأل بعد ٤٥ يوم، ورحت ولقيت التوكيل بتاع المشتري مكتوب باسم واحدة مش واحد اللي أنا مضيت عليه، ورحت معاهم وأنا في حالة مذرية وتعبان جدًا، ومخدتش ولا جنيه”.