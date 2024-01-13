نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد.. أحدث ظهور للفنانة نسرين طافش(صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة نسرين طافش متابعيها وجمهورها بصور جديدة لها، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

إطلالة نسرين طافش



وظهرت نسرين طافش في الصور وهي ترتدي بلوزة باللون الأبيض، ونسقت معها بنطلون جينز، وتركت شعرها منسدلًا، وحظيت الصور على إعجاب عدد كبير من قبل متابعيها.

مشاركة نسرين طافش في مسلسل “دون مقابل”

وفي سياق آخر، تعاقدت نسرين طافش مؤخرًا على المشاركة في مسلسل “دون مقابل”، بطولة هاني رمزي، والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2024، تظهر خلال الأحداث بشخصية إعلامية وزوجة هاني رمزي.

أبطال مسلسل “دون مقابل”



والمسلسل مكون من 30 حلقة، من بطولة هاني رمزي، داليا البحيري، وفاء عامر، عمرو عبدالجليل، نسرين طافش، حنان يوسف، ومحمد أبو داود، ومن تأليف حسام موسى، إخراج جمال عبدالحميد، وإنتاج شركة أفلام محمد فوزي.

قصة مسلسل "دون مقابل"



مسلسل دون مقابل يدور في إطار اجتماعي تراجيدي، يتناول بطولات رجال الأمن في التصدي لقوى الإرهاب وأعداء الوطن، ويظهر خلاله هاني رمزي بشخصية ضابط شرطة متقاعد.

مشاركة نسرين طافش في فيلم “السيستم”



ومن ناحية أخرى، انتهت نسرين طافش من تصوير فيلم السيستم خلال الفترة الماضية، والعمل يجمعها بـ أحمد الفيشاوي وطارق لطفي، وتظهر خلاله بدور فتاة لديها عقدة من الرجال، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي رومانسي، يضم بسنت شوقي، ميس حمدان، وأحمد فهيم، والعمل من تأليف أحمد مصطفى، إخراج أحمد البنداري، وإنتاج كريم الشربيني وإيهاب منير، تواصل تصوير مشاهدها في فيلم بنقدر ظروفك من بطولة أحمد الفيشاوي، وتلعب خلاله شخصية صاحبة قناة طبخ على اليوتيوب، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي، يضم مي سليم، محمد محمود، محمود حافظ، عارفة عبدالرسول، إبرام سمير، وطاهر أبو ليلة، والفيلم من تأليف وإنتاج سمير النيل وإخراج أيمن مكرم.

مشاركة نسرين طافش فيلم "في القلب"



وتنتظر نسرين طافش تحديد الموعد النهائي لعرض فيلم في القلب الذي تقدم بطولته مع خالد سليم، وانتهى تصويره منذ فترة طويلة، والعمل ينتمي إلى نوعية الأعمال الاجتماعية الرومانسية، يشارك في بطولته سوسن بدر، هالة فاخر، منة فضالي، توني ماهر، إنجي كيوان، وكريم سرور، والفيلم من تأليف إسحاق إبراهيم وإخراج مرقس عادل، أيضًا تشارك في بطولة فيلم جوازة توكسيك مع ليلى علوي وبيومي فؤاد، والذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، يشارك به محمد أنور، تامر هجرس، وملك قورة، والعمل من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

آخر أعمال الفنانة نسرين طافش



والجدير بالذكر ان آخر أعمال الفنانة نسرين طافش الفنية كانت مسلسل «جوقة عزيزة»، الذي تم عرضه في عام 2022، ايضا فيلم «أخي فوق الشجرة»، بطولة الفنان رامز جلال، تارا عماد، حمدي الميرغني، ومحمد ثروت، ومن تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، تدور أحداث فيلم «أخى فوق الشجرة»، حول قصة حب بين رامز جلال ونسرين طافش، اللذين يتعرضان للعديد من المشاكل والمواقف الكوميدية في إطار رومانسي كوميدي.