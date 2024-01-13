نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "بلا عيش وملح" أغنية جديدة لـ حلمي عبد الباقي ويطرحها قريبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أيام قليلة ويطرح النجم الكبير حلمي عبد الباقى أغنيته الجديدة التي تحمل إسم "بلا عيش وملح" من كلمات أحمد جابر وألحان محمد شحاته وتوزيع محمود صبرى، ومن المقرر تصويرها على طريقة الفيديو كليب وتحمل عددا من المفاجآت.



ويعيش النجم حلمى عبد الباقى حالة من النشاط الغنائى خلال الفترة المقبلة، حيث يتعاون في عدة اغانى مع عدد من الشعراء والموزعين والملحنين ويطرحها على طريقة السينجل.



وقال حلمي عبد الباقى أنه اتجه إلى التعاون مع مجموعة من الشباب قائلا: "لا بد أن يكون هناك دم جديد، وأتعاون مع أى فنان لديه موهبة حقيقية، وكلنا بدأنا صغارا وحققنا نجاحات بعد ذلك، وأنا أسمع كل الأغانى واختار ما يناسبنى".



وأعرب مؤخرا حلمى عبد الباقى عن سعادته بثقة أعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية فيه بعد اختياره وكيلًا للنقابة ورئيسًا للجنه القيد وقال "الحمد لله على هذه الثقة، وأطلب من زملائى الدعاء لى حتى يوفقني الله في هذه المهمة وأكون عند حسن ظن كل أعضاء الجمعية العومية، كما أتوجه بالشكر لكل أعضاء المجلس علي ثقتهم الغالية، وأخص بالذكر عشرة عمرى وصديقى النقيب العام الفنان مصطفي كامل".



آخر أعمال حلمي عبد الباقي

كان حلمي عبد الباقى قد طرح مؤخرا أغنية "وداع" بتوزيع جديد على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وقد غناها سابقا في فيلم "زمن الجدعان" بطولة الراحل فريد شوقى وصدر عام 1991، ولاقت الأغنية إشادات كبيرة.