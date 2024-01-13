وفاة الممثل السوري غسان مكانسي

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 13 يناير 2024 05:35 مساءً - نعت نقابة الفنانين في سوريا الفنان غسان مكانسي الذي وافته المنية اليوم السبت عن عمر ناهز ال 74 عاما.

وهو من مواليد مدينة حلب 1950، ممثل ومعد ومخرج إذاعي ومسرحي، شملت أعماله المسرح والإذاعة والتلفزيون والسينما وهو مدير فرقة مسرح الساعة ومدير مسرح نقابة الفنانين وأمين سر النقابة سابقا.

حيث شغل منصب مدير نادي شباب العروبة للآداب والفنون وهو عضو في نقابة الفنانين منذ عام 1976

ومن أهم أعماله التلفزيونية البيوت أسرار وحي المزار وسيرة آل الجلالي والفراري ويوميات مدير عام الجزء الأول وباب الحديد والحقد الأبيض وأياد في الظلام وربيع بلا زهور والهروب إلى القمة وشخصيات على الورق والوردة الأخيرة والعديد من الأعمال الأخرى.