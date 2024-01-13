محمد العزازي يكشف لـ'دوت الخليج الفني' كواليس "وبينا معاد 2"

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان الشاب محمد العزازي كواليس مشاركته في الجزء الثاني من مسلسل “ وبينا معاد” مشيرة إلى أنه سيكون هناك اختلافات في شخصيته خلال الأحداث.

قال محمد العزازي في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج الفني: 'الاختلافات إني كبرت طبعا واهتماماتي اتغيرت وشخصيتي اختلفت'.

محمد العزازي: 'داليا شوقي وأميرة أديب اخواتي



كما أعرب عن سعادته بكواليس العمل قائلا: 'الكواليس حلوة طبعا مافيش كلام بنتعب طبعا بس على طول فى تشجيع ليا أنا وكنزي بالتحديد لأننا فى فترة امتحانات والموضوع صعب بجد".



وعلق على انضمام الفنانة أميرة أديب بدلا من داليا شوقي قائلا:' داليا أختى وحبيبتي وأميرة أختى وحبيبتى بحبهم الاتنين جدا ووارد إن أى حد يتغير عادى".

وفي سياق متصل، يذكر أنه يواصل فريق عمل مسلسل "وبينا ميعاد" للجزء الثاني وذلك بعد نجاح الجزء الأول، حيث قد طرح أمس الحلقة الأولى منه.

يشارك نفس الفريق الفني، وتنضم الفنانة أميرة أديب، أحمد فريد، محمد مهران وعدد من الفنانين

قصة العمل

ودارت أحداث الجزء الأول من المسلسل حول عائلتين مختلفتين، وهما عائلة حسن «صبري فواز» الذي توفيت زوجته وتركت له أربعة أولاد «على وطاهر ومراد ومصطفى» نشأوا على الديمقراطية، وعائلة نادية «شيرين رضا» التي طلقها زوجها تاركا لها أربع فتيات «أروى وهند وليلى ونيللي» ونشأن على الكبت والديكتاتورية، وتحاول الفتيات الخروج من تحت سيطرة الأم لممارسة حياتهن العادية، لكن الأم تراقب الجميع طوال الوقت.