نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مي كساب تحيي الذكرى الـ11 لرحيل والدتها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت الفنانة مي كساب على إحياء الذكرى الـ 11 لوفاة والدتها، من خلال صورة شاركتها عبر خاصية القصة القصيرة لحسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.





وعلقت مي كساب على صورة والدتها قائلة: "الذكرى السنوية الـ11 على وفاة أمي الغالية نسألكم الفاتحة والدعاء".





أحدث أعمال مي كساب





وتستعد مي خلال هذه الفترة لطرح أحدث أعمالها الغنائية التي تحمل اسم "بيقولوا قوية".





وشاركت مي كساب جمهورها بمقطع من أغنيتها الجديدة، والتي تحمل اسم "بيقولوا قوية" عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصوروالفيديوهات الشهير "انستجرام".





فريق عمل أغنية "بيقولوا قوية"





والأغنية من كلمات الشاعر طارق علي ألحان وتوزيع إسلام رفعت منتج منفذ، عاطف جمعه.





فيلم ذعر





وانتهت مي كساب مؤخرًا من تصوير فيلمها الجديد ذعر، والتي وتجسد مي خلال أحداثه شخصية مطربة تعمل في ملهى ليلي وتتجه إلىالتمثيل.





فيلم "ذعر" تأليف هشام يحيى وإخراج شادي علي وتدور أحداثه في إطار كوميدي فانتازي حول كاتب سينمائي يسعى لتحقيق حلمه بخروج أول فيلم له إلى النور فيواجه العديد من المواقف الكوميدية الطريفة، وسوف يتم تصوير المشاهد الداخلية للفيلم بمنطقة الهرم على أن يتم تصوير المشاهد الخارجية في عدد من شوارع القاهرة.



يذكر أن فيلم "ذعر" هو التعاون الثالث على التوالي بين المنتج أشرف كمال والفنان أحمد فتحي بعد فيلمي "سقراط ونبيلة" و"5 محيالدين أبو العز".





العتاولة

وتواصل مي كساب خلال هذه الفترة تصوير مسلسلها الرمضاني الجديد العتاولة، وتجسد مي في العمل دور ممرضة تدعى "عائشة" وهيطليقة الفنان أحمد السقا وأم ابنه خلال أحداث المسلسل.









آخر أعمال مي كساب

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة مي كساب مسلسل جعفر العمدة خلال الموسم الرمضاني لعام 2023، ونجحت في تقديم شخصية ثرياإحدى زوجات جعفر العمدة التي واصلت معه رحلة البحث عن ابنهم أحمد داش الذين فقدوه منذ 22 عاما، لتتصاعد الأحداث حولهما معحبه لتعدد الزوجات.

أبطال مسلسل "جعفر العمدة"

وضم المسلسل مجموعة من النجوم أبرزهم محمد رمضان، مي كساب، إيمان العاصي، منة فضالي، زينة، منذر رياحنة، وطارق النهريمحمد فهيم، جوري بكر، والعمل كان من تأليف محمد سامي ومهاب طارق.