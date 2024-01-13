رمضان 2024.. رياض الخولي تاجر خشب في 'حق عرب'

القاهرة - محمد ابراهيم - يشارك الفنان رياض الخولي، حاليًا في مسلسل "حق عرب" بطولة أحمد العوضي والذي من المقرر عرضه في دراما رمضان المقبل 2024.

تفاصيل دور رياض الخولي في مسلسل "حق عرب "

ويجسد الخولي خلال الأحداث دور تاجر خشب ذو سلطة، تنشأ عداوة بينه وبين النجم أحمد العوضي الذي يظهر أيضًا بدور تاجر خشب،ويقوم بحرق بيته ومغلق الخشب الخاص بوالده خلال الأحداث، لذا تنشأ عداوة بينهما.

تفاصيل مسلسل "حق عرب "

وتدور أحداث مسلسل “حق عرب” في إطار الإثارة والتشويق حول بطل العمل الذي يتعرض للعديد من المغامرات خلال أحداث العمل، ويحاول أن يخرج منها بجانب قصة عاطفية ستتناولها الأحداث، ويشارك في بطولة المسلسل العديد من الفنانين أبرزهم الفنان رياض الخولي، سلوى عثمان، ميرهان حسين، وليد فواز، محمد علاء، وفاء عامر، كارولين عزمي، أحمد صيام، محمد أحمد ماهر، أحمد عبد الله محمود، وغيرهم، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.

أحدث أعمال رياض الخولي

وايضا يشارك رياض الخولي في مسلسل "صيد العقارب" مع غادة عبد الرازق، سيمون، محمد علاء، أحمد سعيد عبد الغنى، أحمد ماهر، منال سلامة، ميار الغيطى، مجدي بدر، أحمد ماجد، سامية عاطف، محمد أحمد ماهر وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن وتدور أحداثه في اطار اجتماعى لا يخلو من الاثارة والتشويق.

اخر اعمال رياض الخولى

والجدير بالذكر ان اخر اعمال رياض الخولى هو مشاركته في رمضان الماضى، مسلسل "بابا المجال"، من بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، نسرين أمين، سهر الصايغ، باسم سمرة، سوسن بدر، جومانا مراد، رياض الخولى، محمود حافظ، سما إبراهيم، فرح يوسف، محمد نجاتى، عارفة عبد الرسول، محمد رضوان، أحمد كشك، هبة حسن، أحمد ماهر، أسما سليمان، عزوز عادل وعدد آخر من الفنانين، وتأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد موسى، وتدور أحداث مسلسل "بابا المجال"، ضمن إطار درامي ملئ بالأكشن والإثارة، ويحكي قصة تاجر قطع غيار سيارات يبدأ رحلته من الصفر في هذا المجال، حيث يعيش في البداية بين المصاعب والعراقيل التي تعترض طريقه، إلا أنه يُصر على التحدي وإثبات ذاته في مجال التجارة حتى يلقب باسم "بابا المجال".