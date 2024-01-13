ثقة في الله نجاح.. محمد رمضان يستعد لإحياء حفل افتتاح وختام كأس أمم إفريقيا

القاهرة - محمد ابراهيم -

يستعد النجم محمد رمضان الليلة، لإحياء حفل افتتاح وختام كأس الأمم الافريقية، والتي تنطلق بطولته اليوم في كوت ديفوار وتستمر من 13 يناير 2024 حتى 11 فبراير.





وشارك محمد رمضان صورة من استعدادات الحفل عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلق عليها قائلًا: "انشاء الله هتشوفوني اللية ٩ مساءً بتوقيت القاهرة في افتتاح كاس الامم الافريقية بالأغنية الرسمية للبطولة.. بسم الله هفتتحها وهختمها ثقة في الله نجاح”.









محمد رمضان يروج لحفل كأس أمم إفريقيا





وروج محمد رمضان، لأغنيته الجديدة والذي سيذكر فيها كل بلاد الوطن العربي، حيث نشر البرومو التشويقي لها، وهو عبارة عن مقطعفيديو من كواليس تسجيل الأغنية عبر حساباته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق قائلًا: “يارب كل سنة وكل عربي بأفضلحال..استنوا كليب عربي قريبًا.. ثقة في الله نجاح”.

كلمات أغنية عربي

وجاءت كلمات أغنية عربي كالتالي: سعودى وكويتي بحريني سوري لبناني أردني، مصر نور عيني عراقي فلسطيني، بلادنا كتيرسامحوني، عماني قطري إماراتي ليبي تونسي جزائري يمني سوداني، العربي عليا غالي ومش هنسى المغربي.





آخر أعمال محمد رمضان



والجدير بالذكر ان آخر أعمال الفنان محمد رمضان فيلم ع الزيرو، والذي عرض ضمن أفلام صيف 2023، شارك في بطولة فيلم ع الزيروبجانب محمد رمضان عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم نيللي كريم، جومانا مراد، خالد الصاوي، إسلام إبراهيم، ومن تأليف مدحت العدلوإخراج ماندو العدل





مسلسل جعفر العمدة



كما شارك محمد رمضان في مسلسل جعفر العمدة، الذي نافس به في موسم دراما رمضان 2023، وحقق من خلاله نجاحًا كبيرًا، حتىقرر عمل جزء ثان منه، ولكن قرر خارج موسم دراما رمضان 2024، وضم الجزء الأول عددا كبيرا من النجوم أبرزهم هالة صدقي، إيمانالعاصي، مي كساب، زينة، أحمد فهيم، وغيرهم من النجوم، والعمل من إخراج وتأليف محمد سامي، شارك بفيلم "هارلى" يشارك فيبطولته مي عمر، ومحمود حميدة، وأحمد داش، وحسنى شتا، ومي كساب، نشوى بلال، وإسماعيل فرغلى، باسل الزارو، حازم إيهاب،والعمل من تأليف محمد سامى ومحمد سمير مبروك، وإخراج محمد سمير.







