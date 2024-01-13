تفاصيل شخصية حلا شيحة في إمبراطورية ميم رمضان 2024

القاهرة - محمد ابراهيم - بدأ أبطال مسلسل إمبراطورية ميم بطولة خالد النبوي، التصوير خلال الفترة الماضية، ومن المقرر ان يعرض المسلسل في الموسم الرمضاني القادم 2024.

تفاصيل شخصية حلا شيحة في مسلسل إمبراطورية ميم

وتظهر حلا شيحة ضمن الأحداث بشخصية ربة منزل، وتعيش قصة حب مع خالد النبوي، ويعرض العمل في الموسم الرمضاني القادم 2024.

قصة مسلسل إمبراطورية ميم

"امبراطورية ميم" كان بطلها رجل، والراوية كانت في 15 صفحة كتبها إحسان عبد القدوس عن أب يتمرد أولاده عليه ويرغبون فى عمل انتخابات واختيار حاكم للأسرة، وتحت الضغط يوافق الأب ويفاجأ أنهم اختاروه حاكمًا للبيت، دليل على حبهم له.

أبطال إمبراطورية ميم

ويشارك في بطولة مسلسل إمبراطورية ميم كلا من: بطولة خالد النبوي، حلا شيحة، نور النبوي، هاجر السراج ومن تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد سلامة، ويعرض في الموسم الرمضاني القادم 2024.

آخر أعمال حلا شيحة

والجدير بالذكر ان اخر اعمال الفنانة حلا شيحة في الدراما هو مسلسل «خيانة عهد» مع الفنانة يسرا عام 2020،كما شاركت في فيلم "الممر" الذي صدر عام 2019، وهو فيلم حربي درامي من إخراج شريف عرفة وبطولة أحمد عز وأحمد رزق ومحمد فراج وأحمد صلاح حسني وآخرين. وقد لعبت حلا شيحة دور البطولة النسائية في الفيلم، ومن قبل ذلك، شاركت في عدد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية في الفترة من عام 2001 إلى عام 2006، قبل أن تعتزل الفن لفترة من الوقت، وتعلن عن رغبتها في العودة للفن مؤخرًا

وكان آخر أعمال حلا شيحة في السينما فيلم مش أنا، بطولة تامر حسني، وعُرض عام 2021 تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق، وشارك فيه ماجد الكدواني، سوسن بدر، إياد نصار، محمد عبدالرحمن، عصام السقا، وفايز المالكي، كانت تدور أحداثه حول شخصية حب حسن الذي جسده تامر حسني ويصاب بحالة غريبة تجعل يفقد السيطرة على يده ويصبح ضحية المواقف المحرجة والصعبة ويبدأ رحلة البحث عن سبب هذا المرض العصبي النادر وعلاجه والتي تساعده جميلة التي قامت بأدائها حلا شيحة ومساعدة صديقه جاستن.