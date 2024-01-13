غدا.. ريهام عبدالغفور تبدأ تصوير مسلسل 'كتالوج'

القاهرة - محمد ابراهيم - قررت ريهام عبد الغفور تجاوز حزنها علي وفاة والدها الراحل أشرف عبدالغفور، الذي توفي نهاية العام الماضي، وبدت تصوير مسلسلها الجديد كتالوج، مع محمد فراج، غدًا السبت، العمل من المفترض أن يعرض العمل على منصة Netflix.

أحدث أعمال ريهام عبد الغفور

ومن ناحية اخري، تنتظر ريهام عرض فيلم ليلة العيد، الذي انتهت من تصويره منذ فترة طويلة، ومن المفترض أن يعرض يوم 25 يناير الحالي، والعمل من بطولة يسرا، سميحة أيوب، عبير صبري، وعدد آخر من النجوم، ويتناول فكرة قهر المرأة، ومن تأليف أحمد عبدالله وإخراج سامح عبدالعزيز، وتتعاون ريهام للمرة الثانية في مسلسل «إجازة وضع» مع الفنان محمد ممدوح، بعد أن تعاونا في مسلسل «رشيد»، الذي عًرض في السباق الرمضاني 2023، وايضا مسلسل «صلة رحم»، العمل يدور في اطار الرومانسي كوميدي، وعلى جانب آخر تعقد أسرة المسلسل الجلسات للاستقرار على التفاصيل الأخيرة للعمل وترشيح باقى الأبطال المقرر المشاركة فى بطولته بالإضافة إلى معاينة أماكن التصوير حيث تم اختيار عدد من أماكن التصوير فى شوارع القاهرة ومدن السياحية منها شرم الشيخ للتصوير فيها والمسلسل تأليف ورشة كتابة وإخراج تامر نادي.

اخر اعمال ريهام عبدالغفور

والجدير بالذكر ان الفنانة ريهام قدمت مؤخرًا العديد من الأعمال الناجحة، منها مسلسل رشيد، الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي، إخراج مي ممدوح، وحقق العمل نسبة مشاهدة كبيرة وقت عرضه، وشارك فيه: خالد كمال، تامر نبيل، حسن العدل، الراحل أشرف عبدالغفور، محسن منصور، صلاح عبدالله، انتصار، صفوة، ودارت أحداث العمل في إطار اجتماعي تشويقي يعتمد على الجريمة، إذ يُتهم محمد ممدوح في جريمة قتل خلال العمل، ويعيش قصة حب مع ريهام عبد الغفور، ويُلقى القبض عليه ليلة زفافه على «ريهام»، وتقع الأحداث في حقبتين زمنيتين مختلفتين، بينهما 15 عامًا، وقدمت ايضا مسلسل الغرفة 207، الذي جمعها مع محمد فراج، ومسلسل الأصلي، تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن، ومسلسل أزمة منتصف العمر، من تأليف أحمد عادل وإخراج كريم العدل، وشاركها البطولة كريم فهمي، كما ظهرت كضيف شرف في الجزء الرابع من مسلسل اللعبة، بطولة شيكو وهشام ماجد.