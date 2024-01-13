سوسن بدر تكشف عن كواليس في مسيرتها الفنية والأعمال التي كانت تتمنى تقديمها

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدثت سوسن بدر خلال لقائها ببرنامج ضيفي، الذي يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش، على قناة الشرق نيوز، عن حبها للتمثيل ورأيها حول التقدم في السن، كشفت عن كواليس في مسيرتها الفنية والأعمال التي كانت تتمنى تقديمها.

سوسن بدر تتحدث عن تقدم العمر

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وقالت سوسن بدر: أرى أن السن ضيف يأتينا كل سنة ويجب ألا نغلق الباب في وجهه، حيث تزداد خبرتنا وتجربتنا في الحياة مع التقدم في العمر، وأنا سعيدة حاليًا بتجربتي في الحياة وسعيدة إني بكبر، أحب شعري الأبيض وإذا كان يرى الناس أنني كبرت فهذه حقيقة، وأصبح لدي 3 أحفاد من ابنتي ياسمين، كما أعتبر أبناء أخي الراحل كلهم أبنائي.

سوسن بدر تتحدث عن مسيرتها الفنية

وواصلت: 95 % من الفنانين الذين قدمت دور أمهم في الأعمال الفنية يتحدثون معي حتى هذا اليوم مثل أمهم، ويقدمون المعايدة لي في عيد الأم والمناسبات، وأحيانًا يتحدثون معي في مواضيع بصراحة أكثر من حديثهم مع أمهاتهم، كل شخصية قدمتها بها من روحي الحقيقية، حتى تكون قريبة مني فلا أخرجها غريبة للناس، بل تتمتع بالصدق، وتعلمت هذا الأمر من الزعيم عادل إمام ونور الشريف والمخرج نور الدمرداش الذي كان أول من قدمني في دور حقيقي وكبير وكنت وقتها مازلت طالبة.

أعمال كانت تتمنى سوسن بدر تقديمها

وأكملت: عمري من صغري ما تخيلت نفسي في مهنة غير التمثيل، ومش شايفة ربنا اداني موهبة في حاجة غيره، وأنا أحب الغناء ولكني لا أجيده، وأحب الموسيقى ولكن فشلت في العزف حتى على الطبل، كان نفسي أبقى في معظم أعمال نجيب محفوظ، على الرغم من مشاركتي بعدد من أعماله منها مسلسلات حديث الصباح والمساء وحضرة المحترم وأفراح القبة، وأنا واقعة في غرام أدب نجيب محفوظ.

أعمال سوسن بدر الفترة المقبلة

اختتمت سوسن بدر حديثها عن أعمالها المقبلة: أشارك في رمضان بعمل صعيدي، وأنا بقالي كتير مش بقدم أعمال صعيدية، والمسلسل بعنوان قلع الحجر، ومن بطولة محمد رياض وعبدالعزيز مخيون وغيرهم، كما أنتظر عرض مسلسل حدوتة منسية في 30 حلقة قريبًا، بالاضافة إلى الجزء الثاني من سلسلة أم الدنيا التي انتهيت من تصويرها.

آخر اعمال الفنانة سوسن بدر

والجدير بالذكر ان آخر اعمال الفنانة سوسن بدر هو مسلسلي جميلة، وتدور قصته في إطار تشويقي واجتماعي، ويسلط الضوء على مواجهة الأزمات الزوجية، حيث تظهر بطلة العمل بدور "جميلة" متزوجة من هاني عادل، وتشهد حياتهما تطورات عديدة وتسيطر عليها المشكلات والأزمات، ويسعيان لحلها، إضافة إلى مواقف ومفاجآت عديدة تكشفها أحداث المسلسل، ويشارك في بطولة مسلسل "جميلة" بجانب النجمة ريهام حجاج عدد كبير من نجوم الفن وهم كل من النجمة سوسن بدر، عبير صبري، يسرا اللوزي، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، رحاب حسين، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج جمال العدل.

