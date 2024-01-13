أحمد حاتم يتحدث عن أحدث أعماله وعلاقته بـ هنا الزاهد

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدث أحمد حاتم وتحدث عن أعماله الجديدة ومشاركته في مسلسل إقامة جبرية مع هنا الزاهد، وذلك علي هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابقة والتي أقيمت منذ أسابيع قليلة.

أحمد حاتم يتحدث عن أعماله الجديدة

وقال أحمد حاتم: هنا الزاهد أختي وعشرة عمري وهي صورت الفترة الماضية مسلسل مهم اسمه إقامة جبرية، وبالتأكيد أفضل تدعيمها.

شخصية أحمد حاتم في مسلسل إقامة جبرية

ويظهر الفنان أحمد حاتم ضيف شرف ضمن أحداث مسلسل إقامة جبرية من بطولة هنا الزاهد، ويقدم دور زوجها بالعمل، ومن المقرر عرض المسلسل قريبًا، تجسد هنا الزاهد دور صيدلانية تعانى من عقد نفسية في التعامل مع الرجال، والمسلسل مكون من 10 حلقات، ويدور في إطار اجتماعي نفسي تشويقي.

أحدث أعمال أحمد حاتم

ومن ناحية اخري، يخوض الفنان أحمد حاتم أول تجربة له مع الأفلام الوثائقية التى تجمع بين التسجيلى والدرامى من خلال فيلم «المنبر» الذى يسلط الضوء على دور الأزهر الشريف فى تاريخ المقاومة المصرية ضد الاحتلال على مر العصور، يستعرض فيلم «المنبر» وسطية الأزهر الشريف ودوره المؤثر فى المشاركة مع فئات المجتمع المصرى المختلفة فى المقاومة الوطنية ضد الاحتلال باختلاف أنواعه على مدار ما يزيد على الألف عام، ويلعب فيه النجم أحمد حاتم دور باحث أكاديمى بجامعة الأزهر، وتتداخل الأحداث ما بين الواقع الحالى والأحداث التاريخية الموثقة بالصوت والصورة، الفيلم توعوى لا يهدف للربح، حيث لن يتم طرحه فى دور العرض السينمائية، ويقتصر عرضه على المنصات.

اخر اعمال أحمد حاتم

والجدير بالذكر ان اخر اعمال الفنان أحمد حاتم هو فيلم حسن المصري، وتدور أحداثه في إطار أكشن تشويقي درامي، يجسد خلاله أحمد حاتم شخصية حسن المصري، وهو مسؤول حراسات ويتعرض لمهمة انتحارية تؤدي إلى فقدانه حاسة السمع، كما يعيش قصة حب مع الممثلة اللبنانية دياموند بو عبود التي تلعب دور صاحبة الشركة التي يعمل بها، ويتورط مع احدى العصابات وتجار السلاح مع تتابع الأحداث، فيلم حسن المصري، من بطولة أحمد حاتم، دياموند بو عبود، مراد مكرم، فريال يوسف، لينا صوفيا، وآيسل محمد رمزي، ومن تأليف نورا لبيب وإخراج سمير حبشي.