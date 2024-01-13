القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت الفنانه شيماء سيف تريند محرك البحث جوجل خلال الساعات الأخيرة، وذلك بعد مشاركة زوجها المنتج محمد كارتر صورة جديدة برفقتها عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام على أنغام أغنية يا قمر لـ عمرو دياب، ليحسم من خلال الجدل حول علاقتهم، بعد انتشار شائعة انفصالهما.





انفصال شيماء سيف وزوجها محمد كارتر





وكانت الفنانة شيماء سيف قد أثارت الجدل في الفترة الماضية حول انفصالها عن زوجها المنتج الفني محمد كارتر، بعد زواج دام أكثر من6 سنوات، إثر مشاركتها لمنشور غامض يتضمن الطلب من الرجال أن يسرحوا زوجاتهم بإحسان، عبر خاصية القصة القصيرة لحسابهاالرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.





وشاركت شيماء سيف ستوري عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام يحتوي نصا من أحدالمطبوعاتيقول: إن لم تستطع أن تكون لها زوجًا، فكن رجلًا، وإن ثقلت عليك الرجولة، فكن إنسانًا، فإن لم يكن منك لا هذا ولا ذاك،فسرحهابإحسان،حتى تنعم بحياتها بعيدًا عن قلبك، الذي هد روحها وسلبها أمانها.





حقيقة انفصال شيماء سيف عن زوجها محمد كارتر





وانتشرت شائعات في وقت سابق حول انفصال الفنانة شيماء سيف عن زوجها محمد كارتر، حيث انتشرت هذه الأنباء منذعامين،لكنهاحرصت على أن تنفي كل التكهنات، وجاء ردها، عبر برنامج et بالعربي، بالرفض التام على التعليق على هذه الشائعة، لأن الردعليها يجعلها تنتشر بشكل أكبر.

وفضلت شيماء سيف أن تترك الأمر والأيام، تكشف الحقيقة دون الحاجة للتأكيد أو النفي، كما أكدت خلال لقائها التلفزيوني،أن علاقتهابزوجها جيدة، وكل شيء بينهما بخير.

أحدث أعمال شيماء سيف





وكانت قد تعاقدت الفنانة شيماء سيف مؤخرًا على المشاركة في أحداث مسلسل "شغل فنادق" مع الفنانين عمرو يوسف، وروبي.





تدور أحداث العمل حول فتاة صعيدية تلجأ إلى الحيلة، والنصب من أجل الثراء السريع، وتحدث المفاجأة عندما تلتقي برجل يقوم أيضًابعمليات نصب مما يقربهما، وتنشأ بينهما علاقة قوية تحدث من خلالها العديد من المفارقات المختلفة التي تدور في إطار تشويقيلايخلومن الكوميديا.

يشارك في البطولة أحمد مالك، أحمد فهيم، ريم سامي، وجاري اختيار باقي أبطال العمل، والمسلسل قصة وسيناريووحواروإخراجمحمدسامي، ومن المقرر أن يدخل العمل السباق الرمضاني المقبل.

