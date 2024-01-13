نانسي عجرم تستعد لطرح أحدث أغانيها في 'مقسوم'

القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد النجمة نانسي عجرم لطرح أحدث اغانيها والتي تحمل اسم " قلبي يا محتاس " ضمن احداث فيلم مقسوم وذلك على جميع المنصات، سيتم طرحها بالتزامن مع الفيلم المقرر عرضه يوم 18 يناير 2024.

اغاني فيلم مقسوم

ويضم الفيلم عددا من الأغنيات الأولى تحت اسم "مقسوم" كلمات تامر مهدي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع coolpix boy والثانية "قلبي يا محتاس" كلمات منة القيعي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع أحمد طارق يحيى وإسماعيل نصرت.

تفاصيل فيلم مقسوم

فيلم "مقسوم" بطولة ليلى علوي، شيرين رضا، سماء إبراهيم، سارة عبد الرحمن وعمرو وهبة، ومن تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس، وظهر خلال التريلر الرسمي للفيلم العديد من ضيوف الشرف مثل السيناريست تامر حبيب والنجم محمد ممدوح والنجمة ثراء جبيل والمخرج الكبير هاني خليفة.

أحدث أعمال نانسي عجرم

ومن ناحية اخري، تستعد المطربة اللبنانية نانسي عجرم لإحياء حفل غنائى ضخم يوم 14 من شهر فبراير القادم، ضمن احتفالات عيد الحب داخل أحد أشهر أماكن السهر بأربيل العراق، وبدأت الشركة المنظمة فى الترويج للحفل بطرح التذاكر بأكثر من فئة، فيما طرحت أيضا البوستر الدعائى للحفل على عدد من المنصات الاجتماعية.



آخر أعمال نانسي عجرم



يذكر أن آخر أعمال نانسي عجرم هي أغنية "تيجي ننبسط"، وتعد هذه الأغنية أحدث أعمال نانسي عجرم في موسم الصيف 2023،وطرحتها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع طارق مدكور، وإخراج ليلى كنعان.



كلمات أغنية تيجي ننبسط لـ نانسي عجرم

حبيبي تيجي نِنبسط

ولو الدنيا إتكربِست

نمشي ونديها ضهرنا

بِنروق وإحنا لوحدنا

و الناس عادي لو هيست هيست

عادي لو هيست آه

حبيبي تيجي نِنبسط

ولو الدنيا إتكربِست

نمشي ونديها ضهرنا

بِنروق وإحنا لوحدنا

و الناس عادي لو هيست هيست

عادي لو هيست هيست

هات ايدك فوق كتافي

ونلف الدّنيا لفّ لف

و تاخدلك حُضن دافي

حاتلاقي قلقنا خفّ خف

خوفك م الدنيا سيبه

سيبه سيبه يا حبيبي وانا اسيبه

سيبه سيبه يا حبيبي وانا اسيبه

آه نركنه على أي رفّ رف

حبيبي ما تفكنا

م الشكليات فُكنا

حايقولوا يعني إتجننوا

طب ما يقولوا إتجننوا

ماحدشِ ليِه حاجة عندنا عندنا

ليِه حاجة عندنا

حبيبي تيجي نفتكس

كلام حُب جديد يتِلمس

غنوة نقولها لبعضنا

فرحة تكون من قلبنا

رقصة جديدة بتترقص بتترقص

اه يا حبيبي تترقص تترقص

هات ايدك فوق كتافي

ونلفّ الدنيا لفّ لف

و تاخدلك حُضن دافي

حاتلاقي قلقنا خفّ خف

خوفك م الدّنيا سيبه

سيبه سيبه يا حبيبي وانا اسيبه

سيبه سيبه يا حبيبي وانا اسيبه

انا سيبه

نركنه على ايّ رفّ رف

رفّ رفّ رف

حبيبي تيجي نِنبسط

ننبسط

ولو الدنيا إتكربِست

نمشي ونديها ضهرنا

بِنروق وإحنا لوحدنا

و الناس عادي لو هيست هيست

عادي لو هيست

عادي عادي

عادي لو هيست

عادي عادي هيست

عادي لو هيست هيست

عادي عادي عادي عادي

عادي لو هيست عادي

عادي لو هيست هيست

عادي لو هيست



