نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد شائعة انفصالهما.. مجدي الهواري برفقة دنيا عبد المعبود من مناسك العمرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد شائعة انفصالهما، قام المخرج مجدي الهواري بنشر صورة تجمعه بزوجته دنيا عبد المعبود مصممة الأزياء وابنه أثناء تأديتهم لمناسك العمرة، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وكتب مجدي الهواري عليها، معلقًا: عمرة أول رجب اللهم تقبل.

شائعة انفصال مجدي الهواري ودنيا عبد المعبود

وكانت دنيا عبد المعبود زوجة مجدي الهواري، أثارت جدلًا كبيرًا، وذلك بسبب نشرها رسالة غامضة تشير إلى انفصالهما.

حيث قامت الاستايلست دنيا عبد المعبود بنشر استوري عبر حسابها الخاث بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وكتبت: نكتفي بهذا القدر من شرف المحاولة.

ولم يرد المخرج مجدي الهواري، على هذه الأخبار، وقام بنفي تلك الشائعات بنشره صورة تجمعه بها من باريس وكتب عليها قائلًا: من باريس مع حبيبتي.

واعتبر عدد من متابعي الهواري أن هذه الصورة تعتبر نفيًا لكل ما أثير حول انفصال الهواري ودنيا عبد المعبود بعد أقل من شهرين على زواجهما.

زواج مجدي الهواري ودنيا عبد المبعود



يشار إلى أن المخرج مجدي الهواري ودنيا عبد المعبود احتفلا بحفل زفافهما في أحد فنادق الجيزة الجديدة بالسادس من أكتوبر وذلك في شهر أكتوبر الماضي عام 2023، واقتصر الحفل على حضور عدد قليل من الوسط الفني، والعائلة والأصدقاء والأقارب، كما حرص أبناء مجدي الهواري من الفنانة غادة عادل على مساندة والدهم في يوم زفافه، بينما غابت زوجته الأولى الفنانة غادة عادل عن حفل الزواج.

آخر أعمال مجدي الهواري



يذكر أن آخر أعمال مجدي الهواري مسلسل "دايمًا عامر" حيث عرض في موسم دراما رمضان لعام 2022.

المسلسل من بطولة الفنان مصطفى شعبان، ليكون آخر أعماله الفنية، ودارت أحداثه حول عامر الذي ينتحل شخصية دكتور تربوي للدخول إلى مدرسة الرؤية والعمل بداخلها بعدما يتفق مع صديقه لطفي سكرتير مديرة المدرسة زهرة وينجح في الحصول على ثقة وحب الناس من حوله ولكنه يُخفي شيء ما عن الجميع.