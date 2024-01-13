نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدرها التريند.. تعرف على كلمات أغنية “هيجيلي موجوع” لـ تامر عاشور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت أغنية “هيجيلي موجوع” للفنان تامر عاشور، تريند يوتيوب وأثارت إعجاب محبيه، بعد إصدارها الخميس الماضي عبر قناته الرسمية على “يوتيوب” ومنصات البث الرقمي الأخرى، تعاون عاشور مع فريق فني مميز، حيث شارك في الإنتاج كل من الشاعر الغنائي عليم، الملحن عمرو الشاذلي، الموزع الموسيقي عمرو الخضري، مهندس الصوت صقر، وعازف الجيتار مصطفى نصر، هذا التعاون الجماعي أضفى على الأغنية طابعًا فنيًا وجاذبية خاصة.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية كلمات أغنية “هيجيلي موجوع”..

كلمات أغنية “هيجيلي موجوع”

وجاءت كلمات أغنية تامر عاشور الجديدة “هيجيلي

موجوع”، كالتالي:

'هيجيلي موجوع دموعه ف عينه تعبان ‎هدّيله أسبوع.. هيجي بعديها ندمان ‎هيجيلي ويشوف ساعتها انا ناوي.. على إيه ‎هيجيلي بالخوف باين ف كلامه وعينيه ‎هيشوف.. وش تاني منّي ياريت مايشوفوش ‎معقول لما يجي بعد أذاه.. ما اوجعوش ‎ده انا ناوي لو فاق ماسيبش كلام ماقولهوش.. ‎هيغيب يروح فين فيه مين ناس راحو وماجوش ‎مسكين وغلبان.. ‎قالولي بعديك خلاص ضاع ‎اة ياعيني عشمان قولوله خلصانة... ‎ب وداع ‎وهيجي ويروح لكن ع الفاضي ‎ومفيش ‎الصورة بوضوح بقت بيموت وانا بعيش”.

اخر اغاني تامر عاشور

يذكر أن اخر اغاني تامر عاشور هي أغنية بعنوان «عديت»، طرحهاعبر صفحته الخاصة على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» والتي تعاون فيها مع الشاعر تامر حسين، وألحان غريب وتوزيع توما، وايضا قد أحيا مؤخرا واحدة من أكبر حفلاته الغنائية في أحد المولات الكبرى بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، وشهد الحفل إقبالًا جماهيريًّا كبيرًا، وقدم خلال حفله الغنائي الذي أحيا باقة من أبرز أغانيه الشهيرة الرومانسية والحزينة وسط تفاعل كبير من الجمهور على المسرح، شارك ايضا في حفل ليلة الدموع 2 والذي أقيم في المملكة العربية السعودية يوم الجمعة الموافق 17 نوفمبر الماضي.

كلمات اغنية عديت

عديت جنبي إتمنيت

ربى يجّمعنا وتبقى شريكي

في حُضن وبيت

ذهول حالة ذهول

قلت اللي عندي

وانت يالا يالا قول

مستني ايه بقى

قلبي خلاص لقا

اللي أنا نفسي أهِنن فيه

واللي اداديه كده

الضحكة دي ايه ده

ماهو فيها بقى لا أخفيها يالا

جناني بيك عدىّ الخيال

إفتح قوسين وأكتبني معجب حاله حال

والنبي فيه كده جمال

وألاقي فين خلّصت أي كلام يتقال

واصلك إبهارى

يا مزود ناري

دوست على زراري

وأنا شاري بوكيه ورد

مديك مفتاحي

ومسلمِ روحي

ده انت إستفتاحي

يا غزال عالأرض

مستني ايه بقى

قلبي خلاص لقا

اللي أنا نفسي أهِنن فيه

واللي اداديه كده

الضحكة دي ايه ده

ماهو فيها بقى لا أخفيها يالا

جناني بيك عدىّ الخيال

إفتح قوسين وأكتبني معجب حاله حال

والنبي فيه كده جمال

وألاقي فين خلّصت أي كلام يتقال

عديت جنبي إتمنيت

ربى يجّمعنا وتبقى شريكي

في حُضن وبيت

ذهول حالة ذهول

قلت اللي عندي

وانت يالا يالا قول

