نقيب المهن التمثيلية بلبنان يكشف آخر التطورات الصحية لـ فادي إبراهيم

القاهرة - محمد ابراهيم - آثار الفنان اللبنادي فادي إبراهيم قلق جمهوره في مصر بعد تعرضه لأزمة صحية شديدة منذ أيام أدت إلى بتر قدمه، نتيجة ضعف مضاعفات مرض السكري، واضطر لغسيل الكلى.

كشف نعمة بدوي نقيب المهن التمثيلية في لبنان، تطورات الحالة الصحية للفنان وطمأن الجمهور على حالته، كما أكد أن حالة الفنان فادي إبراهيم جيدة وتتحسن سريعًا، وأنه سيعود لجمهوره قريبًا، بعد خروجه من المستشفى.

نبيلة عبيد تطمأن الجمهور على صحة فادي إبراهيم

ومن جانبه، طمأنت الفنانة نبيلة عبيد الجمهور على الحالة الصحية للفنان فادي إبراهيم، وكتبت عبر حسابها الشخصي ب “إنستجرام” منشور قائلة: “اطمأنت تليفونيًا على صحة الزميل الفنان اللبناني بعد الأزمة الصحية التي تعرض لها مؤخرا في بيروت.. وأسعدني بخبر قرب تعافيه وعودته إلى نشاطه المعتاد، فادي ممثل عملاق تعاونا سويًا في مسلسل البوابة الثانية وأتمنى أن يجمعنا عمل فني من جديد في القريب العاجل”.

آخر أعمال فادي إبراهيم



والجدير بالذكر آخر أعمال فادي إبراهيم هو مسلسل الزمن الضائع الذي عُرض عام 2022، وتناول العمل في إطار درامي، حول الطبيب رأفت نعوم الذي يحاول توفير قلب بديل لابنته المريضة حنان، ويصدم بسيارته فتاة بائعة يناصيب وينقلها إلى بيته للعلاج، وتموت ابنته فجأة فيقرر دفنها فورًا ويدعي أن الفتاة المصدومة هي ابنته ويسافر إلى فرنسا مدعيًا علاجها هناك، وبعد مرور سنوات يتعرض الطبيب لعارض صحي وتظهر خبايا الماضي وتنكشف الحقائق.