نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسيلفي أمام المرآة.. منة فضالي تتألق في أحدث ظهور لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة منة فضالي، متابعيها وجمهورها بصور جديدة لها وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت منة، وهي تلتقط سيلفي أمام المرآة، حيث ارتدت شيمز باللون الأبيض، وجاكت جلد، ونسقت مع الإطلالة تسريحة شعر ويفي.

وفي سياق آخر، تعاقدت الفنانة منة فضالي، على المشاركة في مسلسل "كوبرا" بطولة الفنان محمد عادل إمام، المقرر عرضه في سباق دراما رمضان 2024.



تفاصيل مسلسل كوبرا

والمسلسل من تأليف أحمد محمود أبوزيد وإخراج أحمد شفيق، ولم يتم الكشف حتى الآن عن باقي طاقم العمل لـ مسلسل كوبرا لـ محمد إمام.

وكانت آخر أعمال محمد إمام الرمضانية مسلسل النمر، والذي عرض في عام 2021، حيث شاركة في بطولته عدد من نجوم الفن منهم هنا الزاهد، محمد رياض، بيومي فؤاد، خالد أنور، ولاء الشريف وغيرهم من الفنانين، المسلسل من تأليف محمد صلاح العزب، ومن إخراج شيرين عادل.

مشاركة منة فضالي في فيلم "في القلب"

من ناحية أخرى تنتظر منة فضالي عرض فيلم "في القلب" التي انتهت من تصويره خلال الفترة الماضية، وهو بطولة خالد سليم ونسرين طافش، سوسن بدر، هالة فاخر، محمد عز، إنجي كيوان وتوني ماهر، وإخراج عادل مرقس، سيناريو وحوار ومعالجة درامية محمد حسين ألمظ، وعادل مرسى وتعد القصة مختلفة ورومانسية وتدور في إطار اجتماعي رومانسي.

آخر أعمال منة فضالي



والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة منة فضالي هو مسلسل "جعفر العمدة"



أبطال مسلسل" جعفر العمدة"

ويضم المسلسل مجموعة من النجوم أبرز هم محمد رمضان وزينة، هالة صدقى،عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد، سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، إيمان العاصى، مي كساب، أحمد داش، منذر رياحنة، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب "سعدى – جوهر"، وقد حاز المسلسل على نسب مشاهدات مرتفعة خلال منصة شاهد، وسوف يتم عمل جزء ثاني منه نظرا لطلب الجمهور لوجود جزء ثاني.