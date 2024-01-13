ينطلق الليلة.. "Can أبيدجان" على CBC بالتزامن مع انطلاق كأس أمم إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - تبدأ قناة "CBC"، الليلة عرض برنامج "Can أبيدجان" الذي يقدمه الإعلامي والناقد الرياضي أحمد عبدالباسط بالتزامن مع انطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا في كوت ديفوار.

تفاصيل برنامج "Can أبيدجان"

البرنامج يعرض في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل مع انطلاق البطولة، على أن يُعرض أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس من كل أسبوع حتى نهاية كأس أمم إفريقيا بنفس الموعد.

يجري أحمد عبد الباسط في حلقة الليلة لقاء مع الكابتن أحمد ناجي مدرب حراس المرمي، في حديث عن البطولة وتوقعاته لمباراة منتخب مصر الذي يواجه موزمبيق على استاد "فيلكس أوفوي بوانيي" يوم غد الأحد في تمام السابعة مساء.