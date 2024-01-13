شاهد.. أغنية "واحد طيب" لمدحت صالح من مسلسل "وبينا ميعاد 2"

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أحمد جودة - القاهرة - بالتزامن مع عرض أولى حلقات الجزء الثاني على قناة dmc، طرحت أسرة مسلسل "وبينا ميعاد" أغنية "واحد طيب" للفنان مدحت صالح.

وجاءت كلمات "واحد طيب" أغنية الموسم الثاني من المسلسل من تأليف حسام ابراهيم، وألحان مدين، وتوزيع يحيى يوسف.

يذكر أنه بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول، عاد المسلسل الاجتماعي الشهير "وبينا ميعاد" في جزئه الثاني، بدءًا من اليوم السبت، 13 يناير الجاري، ويبث المسلسل في جزئه الثاني من السبت للأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساء، على قناة dmc.

تفاصيل مسلسل “وبينا ميعاد”

مسلسل "وبينا ميعاد" بطولة شيرين رضا، وصبري فواز، ومدحت صالح، ووفاء صادق، وبسمة، وإيهاب فهمي، وهيدي كرم، ونور محمود، ومحمد مهران، وأسامة الهادي ويوسف الكدواني، ويوسف إبراهيم، وأميرة أديب، وآية سليم، وتسنيم مطر.