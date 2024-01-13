نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باللهجة الخليجية.. كنزة مرسلي تطرح أغنية “دو ري مي” فيديو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت الفنانة الجزائرية كنزة مرسلي، منذ قليل، أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "دو ري مي" على قناتها الرسمية عبر موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب ومنصة ساوندكلاود الرقمية.





قدمت كنزة مرسلي بأغنية "دو ري مي" اللهجة الخليجية في أول تجاربها الفنية مع الأغنية الخليجية، وأعربت عن سعادتها بهذه التجربةالجديدة خاصة في ظل انتشار الأغنية الخليجية بين الجمهور العربي.





صدرت أغنية "دو ري مي" على طريقة الفيديو كليب، وحمل توقيع المخرج اللبناني فادي حداد، وتم التصوير في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.





تفاصيل أغنية “دو ري مي”





جاءت أغنية "دو ري مي" بقالب غنائي رومنسي - ايقاعي، وتعتبر أغنية خفيفة وسهلة على سمع الجمهور العربي.





أغنية "دو ري مي" من كلمات خالد ڤرناس والحان كريم فتحي وتوزيع اسلام الحسن وانتاج لايف ستايلز ستوديوز.





كلمات أغنية “دو ري مي”





ري مي فاصولا سي أنا غير حبيبي ما أبي واصلن حبي مدى قربا غايتي ومطلبي ناري شعللها الهوى قلبي م العشق اكتوى صابني سهم الغرام دواره أدور ع الدوا دوم ددم دم دوم ددم في دمي يجري للعلم في قلبي بس أهوا الوحيد وغيرا عندي شفاف عدم بيدي والله وبالعشر أبصمله قدام البشر اني احبه وأموت فيه وفي عشقا راح اكتب شعر فديته ويآمر أمر لعيونه أمشي ع الجمر ويلي ويلن آه يا ويل أعشقه كبرالبحر



