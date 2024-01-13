عادل إمام يتصدر تريند جوجل

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أحمد جودة - القاهرة - تصدر إسم الزعيم عادل إمام تريند محرك البحث جوجل، خلال الساعات الأخيرة، وذلك بعد مطالبة الضرائب المصرية له بمبلغ قدره 6 مليون جنيه، على رغم إبتعاده عن الساعه الفنية منذ ما يقارب 6 سنوات.





الأعمال التي وقع عادل إمام في أزمة مع الضرائب بسببها

وهناك بعض الأعمال البارزة التي أوقعت الزعيم عادل إمام في أزمة مع الضرائب وهي:





“عفاريت عدلي علام"





يعد هذا المسلسل أحد أعمال الزعيم البارزة، وقد جعلته الحلقات تحتل مكانة كبيرة في قلوب المشاهدين، ومع ذلك، واجه المفاجأة بتسليمه بفاتورة ضريبية ضخمة.





"عوالم خفية"

آخر مسلسلات الزعيم عادل إمام التي أثارت إعجاب الجماهير، إلا أنه وجد نفسه متورطًا في أزمة مالية مع مصلحة الضرائب بسببه.





"فلانتينو"





تميز هذا العمل بأداء الزعيم، ورغم نجاحه الكبير، إلا أن القانون الضريبي قرر أن يضعه في دائرة الاهتمام المالي.





محامي عادل إمام يكشف عن حالته الصحية





كشف خالد الأشوح، محامي الفنان عادل إمام، آخر تطورات الحالة الصحية له، بعد الشائعات التي ترددت مؤخرا بشأن مرضه، وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: أن الفنان عادل إمام بصحةجيدة ويعيش حياته بشكل طبيعي.





ضرائب عادل إمام

وعن أزمة الضرائب الخاصة بالفنان عادل امام، علق: الزعيم حريص على سداد الضرائب الخاصة به في مواعيدها.

وكشف خالد الأشوح، محامي الفنان عادل إمام، تفاصيل الخلاف بين الزعيم ومصلحة الضرائب، موضحًا أن الفنان سدد ضريبة الأرباح التجارية بشكل طبيعي، ولكن قانون الضرائب استحدث القيمة المضافة وأخضع الأعمال الفنية للقيمة المضافة.

خلاف عادل إمام مع الضرائب

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع على قناة "القاهرة والناس": "الخلاف بيننا وبين الضرائب أن الأعمال الفنيةالتي صورت في مدينة الإنتاج الإعلامي بالمنطقة الحرة لا تخضع للقيمة المضافة، لأن هناك بروتوكول بين وزارة المالية ونقابة المهن التمثيليةأن الأعمال التي تتم بالمنطقة الحرة بالإنتاج الإعلامي أو إذا كان المنتج أجنبيا من خارج مصر يتمتع بجنسية أخرى لا تخضع للقيمةالمضافة، وهذا محل الخلاف مع الضرائب".

مسلسلات الأزمة مع الضرائب

وأوضح: "هناك 3 أعمال سنة 2017 و2018 و2019 مسلسلات عوالم خفية وعفاريت عدلي وفلانتينو، طبقوا عليها ما يقرب من 6 مليون جنيه ضريبة قيمة مضافة، ونحن قمنا بالرد بأننا سددنا الضرائب ولا نخضع للقيمة المضافة وتقدمنا بلجنة الطعن للمأمورية ولجأنا إلى محكمة القضاء الإداري والدائرة 28 ستنظر الطعن يوم 28 يناير الجاري".

وتابع: "استفدنا كل الوسائل مع مصلحة الضرائب لذلك لجأنا لمحكمة القضاء الإداري، وقبل ذلك لم تكن هناك أي مشكلات سابقة مع الضرائب".







