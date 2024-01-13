نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ظهور لافت لـ محمد رمضان في حفل افتتاح كأس الأمم الإفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ظهر الفنان محمد رمضان خلال حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار في الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير المقبل، والذي يقام على ملعب الحسن واتارا بالعاصمة الايفوارية أبيدجان.





وتقام المباراة الافتتاحية بين كوت ديفوار وغينيا بيساو في تمام العاشرة مساء اليوم على ملعب "الحسن واتارا"، وشارك محمد رمضان بعض المطربين لأداء الأغنية الرسمية الخاصة بالبطولة تحت عنوان "شايفين في إفريقيا متجمعين".





وكان قد نشر محمد رمضان صورة من استعدادات الحفل عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلق عليها قائلًا: "ان شاء الله هتشوفوني اللية ٩ مساءً بتوقيت القاهرة في افتتاح كاس الامم الافريقية بالأغنية الرسمية للبطولة.. بسم الله هفتتحها وهختمها ثقة في الله نجاح”.









محمد رمضان يروج لحفل كأس أمم إفريقيا





وروج محمد رمضان، لأغنيته الجديدة والذي سيذكر فيها كل بلاد الوطن العربي، حيث نشر البرومو التشويقي لها، وهو عبارة عن مقطعفيديو من كواليس تسجيل الأغنية عبر حساباته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق قائلًا: “يارب كل سنة وكل عربي بأفضلحال..استنوا كليب عربي قريبًا.. ثقة في الله نجاح”.

كلمات أغنية عربي

وجاءت كلمات أغنية عربي كالتالي: سعودى وكويتي بحريني سوري لبناني أردني، مصر نور عيني عراقي فلسطيني، بلادنا كتيرسامحوني، عماني قطري إماراتي ليبي تونسي جزائري يمني سوداني، العربي عليا غالي ومش هنسى المغربي.

آخر أعمال محمد رمضان الغنائية

وطرح الفنان محمد رمضان مؤخرًا أغنية ع الزيرو من فيلم “ ع الزيرو ”.

كلمات أغنية ع الزيرو

تايسون أقرع حسام حسن أقرع

وائل جمعة أيام المنتخب كان أقرع

سليمان عيد هيعيش ويموت أقرع

روبيرتو كارلوس أقرع

أبويا أقرع

القلب لما يكون أبيض

أبيض أبيض

تقول ده قلب على الزيرو

زيرو زيرو

عربية تبقى بالملايين

ملايين ملايين

لازم تكون لانج وزيرو





تعالى نحلق ع الزيرو

ده الحزن عصافيره يطيروا

وأي حلم انت أميره

ده أخوك ملك وانت وزيره

تعالى نحلق ع الزيرو

ع الزيرو ع الزيرو

ما تيجي نحلق ع الزيرو

ع الزيرو ع الزيرو

تعالى نحلق ع الزيرو

ع الزيرو ع الزيرو

ما تيجي نحلق ع الزيرو

ع الزيرو ع الزيرو





إحنا غلابة لكن نقدر

فى الكادر نبقى وفي المنظر

وقلوبنا ولا جن مصور

وحلم يصعب تفسيره





أجمد كمان من الأناكوندا

ميخيلش شغل الألاباندا

مهما عليت صفافيره

تعالى نحلق ع الزيرو

ع الزيرو ع الزيرو ع

ما تيجي نحلق ع الزيرو

ع الزيرو ع الزيرو

تعالى نحلق ع الزيرو

ع الزيرو ع الزيرو

ما تيجي نحلق ع الزيرو

ع الزيرو ع الزيرو

أنا وانت روقنا دماغنا

أنا وانت روقنا دماغنا

والدنيا مش هتجيب داغنا

والدنيا مش هتجيب داغنا

بايعينها قادرين نستغنى

بايعينها قادرين نستغنى

وده مش عزيز يطلع غيره

وده مش عزيز يطلع غيره

تعالى نحلق ع الزيرو

ده الحزن عصافيره يطيروا

وأي حلم انت أميره

ده أخوك ملك وانت وزيره

تعالى نحلق ع الزيرو

ع الزيرو ع الزيرو

ما تيجي نحلق ع الزيرو

ع الزيرو ع الزيرو

تعالى نحلق ع الزيرو

ع الزيرو ع الزيرو

ما تيجي نحلق ع الزيرو

ع الزيرو ع الزيرو