نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى ميلاده.. مدحت العدل أكثر الداعمين للقضية الفلسطينية في السينما المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل علينا اليوم عيد ميلاد أهم من وضعوا بصمة فلسطين في السينما وهو المؤلف والكاتب والشاعر مدحت العدل الذي كتب وقدم عدد من الأفلام في السينما المصرية عن فلسطين أبرزهم فيلم “ همام في امستردام” ومشهد إنتصار همام على زميله الإسرائيلي والذي حلله الجمهور أن همام هو فلسطين ومصر وانتصروا على العدو الإسرائيلي، والمشهد الآخر وهو حرق علم “ إسرائيل” في فيلم “ صعيدي في الجامعه الأمريكية” تضامنًا مع القضية الفلسطينية وما كان يحدث في ذلك الوقت، ونذهب إلي مشهد آخر وهو فيلم “ أصحاب ولا بيزنس” وهو مشهد استشهاد وتفجير “ جهاد الفلسطيني” وعدد آخر من الأفلام.

صعيدي في الجامعة الأمريكية

أصحاب ولا بيزنس

همام في امستردام

و من جانب آخر صرح المؤلف مدحت العدل في تصريحاته الأخيرة بأن يريد أن يقدم فيلم يتحدث عن القضية الفلسطينية بأكملها وعن الشهداء وما يحدث فيها، ومازال يدعم القضية الفلسطينية بمشاهد أعماله المختلفة التي تتحدث عن فلسطين ويعيد نشرها مرة أخري عبر مواقع التواصل الإجتماعي الفيديوهات والصور إنستجرام وفيس بوك.

نبذة عن المؤلف مدحت العدل

مدحت العدل هو كاتب وشاعر ومؤلف وسيناريست وطبيب مصري، حصل على شهادة الطب عام 1981. قضى 11 عامًا يعمل في مجال الطب، ثم اختار التفرغ التام للفن.