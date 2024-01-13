نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نسرين طافش تتألق بإطلالة كاجول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تألقت الفنانة نسرين طافش في أحدث إطلالاتها، حيث ظهرت بإطلالة كاجول، وشاركت متابعيها وجمهورها بصور جديدة لها، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

إطلالة نسرين طافش



وظهرت نسرين طافش في الصور وهي ترتدي بلوزة باللون الأبيض بها بعض من الرسومات الكارتونية، ونسقت معها بنطلون جينز فاتح، وتركت شعرها منسدلًا، واعتمدت على مكياج الهادئ والألوان الترابية، وحظيت الصور على إعجاب عدد كبير من قبل متابعيها.

آخر أعمال الفنانة نسرين طافش



والجدير بالذكر ان آخر أعمال الفنانة نسرين طافش الفنية كانت مسلسل «جوقة عزيزة»، الذي تم عرضه في عام 2022، ايضا فيلم «أخي فوق الشجرة»، بطولة الفنان رامز جلال، تارا عماد، حمدي الميرغني، ومحمد ثروت، ومن تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، تدور أحداث فيلم «أخى فوق الشجرة»، حول قصة حب بين رامز جلال ونسرين طافش، اللذين يتعرضان للعديد من المشاكل والمواقف الكوميدية في إطار رومانسي كوميدي.