نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ينتمي لعائلة فنية وحضر جنازته 3 أشخاص.. منير مراد في ذكرى ميلاده في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - منير مراد واحدًا من أهم نجوم الزمن الجميل ينتمي لعائلة فنية عريقة، أشتهر بتقليده للفنان وخفة ظله فهو في الأصل شقيق الفنانة ليلى مراد وكان من عائلة يهودية مصرية وأعتنق الإسلام.

منير مراد

مشوار منير مراد الفني:

قدم منير خلال مشواره الفني أكثر من 3000 أغنية، وبرع في التلحين وكان يضع موسيقي الرقص الاستعراضي لتحية كاريوكا، سامية جمال، نعيمة عاكف، وتعاون مع مجموعة من نجوم الغناء مثل شادية وشقيقته ليلي مراد، ولحن للعندليب الأسمر أكثر من أغنية أشهرهم وحياة قلبي، حاجة غريبة

منير مراد

عائلة منير مراد:

ولد منير في عشرينات القرن الماضي لعائلة يهودية مصري، والتحق بالمدرسة الفرنسية ثم الجامعة لكن لم يستطيع إستكمال دراسته، وظهرت موهبته في التلحين في السادسة عشر من عمره، وكانت بدايته الفنية عندما عمل مساعد مخرج مع المخرج كمال سليم في أفلام أنور وجدي، وساقه القدر لموسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب.

حيث استعان به عبدالوهاب أثناء رحلته لباريس ليترجم له الكلمات الفرنسية، ولحن منير لشادية عدة أغان كان أبرزها، واحد اتنين أنا وياك ياحبيب العين، أن راح منك ياعين، الوالو، مين قالك تسكن في حارتنا، يا دبلة الخطوبة، وبحلم بيك، وغيرها.

قصة حب منير مراد وسهير البابلي:

ووقع الشاب الوسيم في حب سهير البابلي وأشهر إسلامه من أجل الزواج منها عام 1958، واستمر زواجهم لمدة تسع سنوات ثم تم الإنفصال بسبب الغيرة.

وتزوج منير بعدها مرتين الأولي من فتاة يهودية وهي ابن أمه الوحيد زكي وذهب مع أمه إلى الولايات المتحدة، والثانية من الفنانة ميرفت حسني واستمر زواجهم حتي رحيله.

منير مراد

وفاة منير مراد:

ورحل منير مراد عام 1981 بسبب أزمة قلبية بعد تعرضه لاكتئاب حاد بسبب وفاة الرئيس السابق محمد أنور السادات، وكانت جنازته بسيطه لم يحضرها الـ 3 أشخاص.

وابنه لم يحضر ولم يرثه لأنه يهودي ووالده مسلم فذهبت التركة لزوجته وأبناء شقيقته ليلى مراد، وتم تكريمه من قبل المجلس الأعلى للثقافة حيث صدر كتاب يحمل اسم " التياترجي منير مراد" وكان الكتاب ضمن مشروع يحمل اسم "تاريخ السيرة" يتضمن سيرته الذاتية وأعماله الموسيقية المميزة.